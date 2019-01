La festa della Lazio finisce in guerriglia | 8 agenti feriti

festa della Lazio diventa guerriglia : 8 agenti feriti - un ultrà arrestato e 3 fermati : Doveva essere una Festa, invece è stata una battaglia tra 300 ultrà della Lazio - su oltre mille presenti - e qualche decina di agenti della polizia. Scene di guerriglia urbana questa...

La festa della Lazio finisce male : guerriglia nella notte - sassi e bombe carta contro la polizia [DETTAGLI] : Una giornata di festa che però si è trasformata in una guerriglia. I tifosi della Lazio si sono riuniti per festeggiare i 119 anni di storia, una data sempre molto importante per il club ma il finale è stato inaspettato. Scontri in piazza della Libertà al centro di Roma, nel dettaglio un gruppo di tifosi con il volto coperto si è staccato dai circa 2500 presenti in piazza e ha iniziato a lanciare bottiglie e altri oggetti contro la polizia ...

festa del Tricolore - il discorso del presidente della Provincia Zanni : Contrariamente mosse invece dallo studio, dalla conoscenza, dalla contributo della filosofia e soprattutto della scienza che insieme ai principi di tolleranza, uguaglianza e libertà rappresentavano ...

Primi concreti risultati della manifestazione dei gilet arancioni : “I parlamentari della Lega hanno depositato, dopo la nostra manifestazione, l’emendamento per la declaratoria dello stato di calamità per le gelate 2018 nell’ambito del decreto semplificazione: abbiamo avuto la garanzia che verrà blindato dalla maggioranza già in Senato, con l’appoggio nello specifico anche dei parlamentari delle opposizioni presenti alla manifestazione”. È questo il primo concreto risultato del presidio dei gilet arancioni ...

Tennis - ATP Cup 2020 : svelati i dettagli della manifestazione. In Australia si sfideranno 24 nazioni : Dal 3 al 12 gennaio 2020 si svolgerà in Australia la prima edizione della ATP Cup, il nuovo torneo a squadre che darà il via alla stagione Tennistica. Gli organizzatori hanno svelato oggi i dettagli della manifestazione, con gli incontri principali che si giocheranno a Sydney, mentre le gare dei gironi si terranno a Brisbane ed Adelaide. Si tratta di una Coppa del Mondo per nazioni, che torna attiva dopo otto anni, visto che il precedente torneo ...

Pitti Immagine - Emesso un francobollo dedicato ai 30 anni della manifestazione : ... uno dei designer italiani tra i più conosciuti e apprezzati in tutto il mondo e una mostra, 'The Fashion Mailbox', sui rapporti che il mondo della moda ha avuto con il mondo dei francobolli. L'...

Pitti Immagine – Emesso un francobollo dedicato ai 30 anni della manifestazione : francobollo dedicato ai 30 anni di Pitti Immagine: il bozzetto disegnato dal designer Italo Lupi Nel 2019 Pitti Immagine compie trent’anni. Nel gennaio del 1989 fu proprio Pitti Immagine Uomo a inaugurare la nuova denominazione del gruppo, seguito poi dagli altri saloni a Firenze. Per festeggiare questo anniversario sarà Emesso un francobollo dedicato a Pitti Immagine – il bozzetto lo ha disegnato Italo Lupi, uno dei designer ...

Vanno alla festa e scompaiono la notte della Befana - ragazzine di 15 e 16 anni ritrovate : Le due adolescenti erano uscite insieme per andare a un festa che si teneva nella serata di sabato. Al termine della serata però sono sparite nel nulla e nessuno dei familiari è più riuscito a mettersi in contatto con loro. Le famiglie sono preoccupate e, dopo aver denunciato la loro scomparsa ai carabinieri, hanno chiesto aiuto sui social per rintracciarle.Continua a leggere

Nicole e Mia - 15 e 16 anni - scomparse la notte della Befana dopo una festa : l'ultimo sms : SCHIO - Due famiglie residenti in città sono in grande apprensione da sabato notte per la scomparsa nel nulla delle loro figlie minorenni: Nicole Canzoneri di 16 anni e Mia Giada Garzoglio di 15 . Le ...