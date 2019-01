La crescita della Grecia nella morsa dell' avanzo primario

Sul crinale della decrescita : Segnali di rallentamento dell'economia si moltiplicano in Europa e, con anticipo, si notano in Italia. Secondo la società Sentix, la fiducia degli investitori dell'Eurozona è calata a gennaio a meno 1,5 punti da meno 0,3, ...

UK - frena la crescita della massa monetaria M4 : La massa monetaria della Gran Bretagna, con l'aggregato M4 riporta, a novembre una variazione nulla dopo il +0,7% del mese precedente. Il dato è pubblicato dalla Bank of England e si confronta con il +...

Euro Zona - rallenta la crescita della massa monetaria M3 : Cresce a un passo più lento la massa monetaria M3 della Zona Euro. Nel mese di novembre il tasso di crescita annualizzato si attesta al +3,7% dopo il +3,9% del mese precedente. Il dato, rilevato ...

Apple taglia stime ricavi - meno vendite di iPhone : pesa il rallentamento della crescita in Cina : Apple ha rivisto al ribasso le stime per i ricavi del primo trimestre dell'anno fiscale 2019 a 84 miliardi di dollari, ben al di sotto dei 91 miliardi attesi dagli analisti e degli 89-93 miliardi ...

Tria alla Commissione Bilancio : 'La Manovra consentirà di uscire dalla trappola della bassa crescita - stimolerà i consumi e spingerà gli ... : 'Il miglior risultato possibile sia dal punto di vista economico finanziario che politico, un risultato che conferma gli obiettivi fondamentali di riforma e politica economica del governo e li riconduce ad un livello di deficit più basso di quello preventivato'. E' quanto ha detto, riferendosi all'accordo sulla Manovra raggiunto con la Commissione Ue, il ...

Cina - previsto calo della crescita del PIL - : Tuttavia, gli esperti hanno notato che, anche con un tasso di crescita del PIL del 6,3%, il contributo della Cina allo sviluppo dell'economia mondiale rimarrà uno dei più significativi, e non si ...

A Modena cambia l’idea della crescita della città : “Il Consiglio comunale del 17 dicembre, interamente dedicato all’urbanistica, è stato un passaggio tra i più importanti e significativi del

Gli effetti su economia e ambiente della - mancata - crescita sostenibile : Valutare le politiche contro il riscaldamento globale Per Nordhaus l'economia di mercato, pur essendo un potente motore di sviluppo umano, ha importanti limiti. Produce esternalità negative, le ...

I nuovi saldi della manovra : taglio da 2 - 7 mld alle pensioni e da 1 - 9 mld al reddito di cittadinanza. crescita ridotta a +1% : Lo stand by sul maxiemendamento è stato spiegato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia con la necessità di 'bollinarlo' da parte della Ragioneria dello Stato. L'...

I nuovi saldi della manovra : taglio da 2 - 7 mld alle pensioni e da 1 - 9 mld al reddito di cittadinanza. crescita ridotta a +1% : La stretta sulle pensioni d’oro frutterà 239 mln in tre anni, altri 150 mln arriveranno dalla web tax, 450 mln dalle tasse su giochi. Lavori a rilento in commissione Bilancio: ancora all’attenzione della Ragioneria il maxiemendamento che recepiscel’intesa sui conti tra Roma e Bruxelles...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Johannes Boe il favorito della sprint - Fourcade in crescita - gli azzurri vogliono sorprendere : Ci siamo. Domani prenderà il via la terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Nove Mesto (Repubblica Ceca). Sulle nevi ceche sarà la sprint maschile a dare il via alle danze e le grandi attese sono per loro due, i duellanti della specialità: Johannes Boe e Martin Fourcade. Il bilancio nel format, dopo i round di Pokljuka (Slovenia) e di Hochfilzen (Austria), è tutto favorevole alla scandinavo che si è imposto in entrambe le ...

F1 - Mondiale 2019 : l’occasione della vita per Antonio Giovinazzi. Alfa-Romeo Sauber in crescita - ma Raikkonen sarà un compagno scomodo : Finalmente la grande occasione è arrivata: Antonio Giovinazzi gareggerà a tempo pieno nel Mondiale 2019 di Formula Uno con l’Alfa Romeo-Sauber. Per il pilota pugliese si tratta della stagione più importante della carriera, in cui dovrà dimostrare di poter valere un posto fisso nel circus a differenza di molti driver provenienti dalla Formula 2 che recentemente non sono riusciti a confermare i buoni risultati ottenuti nelle categorie ...

“L’Italia della ricerca per la crescita blu nel Mediterraneo” : il 20 dicembre una giornata per la divulgazione : Si terrà il prossimo 20 dicembre presso l’aula Marconi del Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale Aldo Moro 7, Roma) ‘L’Italia della ricerca per la crescita blu nel Mediterraneo’, una giornata per la divulgazione della ricerca sul mare, in collaborazione tra Cnr, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). Sarà presentato il libro bianco ...

Trottole - un graphic memoir sulle difficoltà della crescita : Il Premio Eisner di quest’anno va all’emozionante fumetto di Tillie Walden. Una storia ambientata tra il freddo delle piste di pattinaggio artistico e il fragile cuore di una giovanissima omosessuale. Trottole è un romanzo a fumetti di Tillie Walden, giovane disegnatrice e illustratrice, divenuta famosa negli ultimi anni grazie ad altre graphic novel di successo come The End of Summer (2015) con il quale ha vinto il premio Ignatz, I ...