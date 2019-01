La concessionaria M Car partner del Teatro di San Carlo

Carpoint - la concessionaria Ford ricerca personale nel Lazio : Carpoint, la nota concessionaria del marchio Ford, ricerca personale per assunzioni e stage. L’azienda ha sede a Roma ma è presente con diversi punti vendita in varie zone del Lazio. Per consultare le posizioni attualmente aperte in Carpoint e per candidarsi alle offerte lavorative è necessario recarsi sul sito ufficiale nella sezione ‘lavora con noi’ (www.Carpoint.it/chi-siamo/lavora-con-noi/) e seguire tutte le ...