Juventus | in Coppa Italia turnover moderato | Cristiano Ronaldo potrebbe giocare

Juventus - Bernardeschi : 'Vogliamo la Supercoppa - contro il Bologna ci vorrà attenzione' : Uno dei protagonisti della primissima parte della stagione della Juventus è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero è stato uno degli uomini decisivi nella sfida vinta contro il Chievo e questo gol gli aveva consentito di scalare le gerarchie di Massimiliano Allegri. Federico Bernardeschi si era guadagnato la maglia da titolare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Poi però un infortunio accusato in Nazionale lo ha ...

Coppa Italia - le quote dicono Juventus : Napoli ed Inter “inseguono” : Coppa Italia, i bookmakers danno come logica favorita la Juventus di Massimiliano Allegri dominatrice nelle ultime stagioni in Italia La Lazio scenderà in campo per prima, poi toccherà a Milan e Juventus. La Coppa Italia entra nella fase calda da sabato pomeriggio, quando prenderanno il via gli ottavi di finale con le squadre di Serie A impegnate in blocco. Il cammino per le “big” è solo all’inizio, ma i betting analyst ...

Juventus - patto Champions : tutti blindati per la Coppa : TORINO - Squadra che vince non si cambia. Almeno non a metà di una corsa entusiasmante, che può portare in dote un en plein di tre Coppe. L'ha ribadito, come messaggio augurale di inizio anno, anche ...

Biglietti Supercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Biglietti Bologna-Juventus - Coppa Italia 2019 : come acquistare i tickets per il 12 gennaio : Dopo una breve pausa per le festività, il calcio Italiano torna protagonista grazie alla Coppa Italia. Nel weekend infatti si disputeranno gli incontri validi per gli ottavi di finale che senza dubbio regaleranno tante emozioni agli appassionati. Sabato 12 gennaio, alle ore 20.45 presso lo Stadio “Renato Dall’Ara“, Bologna e Juventus scenderanno in campo per contendersi il successo e l’accesso al turno successivo. Una ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : quante novità! : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di sabato tra Bologna e Juventus. I bianconeri faranno visita ai rossoblù allo stadio Dall’Ara per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Juventus oggi è tornata a lavoro. Spazio al programma lavorativo post vacanze e massima attenzione […] L'articolo Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: quante novità! ...

Juventus - Allegri sorride in vista della finale di Supercoppa Italiana : Cancelo parzialmente in gruppo : L’esterno portoghese ha quasi recuperato dall’infortunio subito alla fine del 2018, lavorando parzialmente con i compagni nella seduta odierna A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juventus ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno ...

Bologna-Juventus - Coppa Italia : partita in diretta tv su Rai 1 il 12 gennaio : La Juventus scenderà in campo sabato 12 gennaio 2019 per gli ottavi di finale della Coppa Italia. I detentori del trofeo affronteranno il Bologna allo stadio Dall’Ara alle ore 20.45. I tifosi bianconeri potranno seguire la partita in diretta tv su Rai 1, con possibilità di vederla anche in streaming usufruendo del servizio gratuito dell’app Rai Play. I rossoblù, dopo aver superato nei turni precedenti Padova (2-0) e Crotone (3-0), dovranno ...

Juventus-Milan - Supercoppa Italiana : programma - orari e tv. Data - streaming e probabili formazioni : Ormai ci siamo. La tanto attesa, e quanto mai discussa, Supercoppa Italiana di calcio è alle porte. Mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 saranno di scena la Juventus, formazione campione d’Italia, ed il Milan, finalista della scorsa edizione della Coppa Italia, sconfitta proprio dai bianconeri con il punteggio di 4-0 grazie alla doppietta di Medhi Benatia, al gol di Douglas Costa ed all’autogol di Nikola Kalinic. La grande sfida del ...

Bologna-Juventus - Coppa Italia 2019 : programma - orario e tv. Data e streaming : Sabato 12 gennaio si giocherà Bologna-Juventus, ottavo di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un incontro da dentro o fuori: chi vince passerà il turno e volerà ai quarti di finale contro la vincente di Cagliari-Atalanta, chi perderà ovviamente verrà eliminata dalla competizione. Si torna in campo dopo la brevissima sosta invernale, con le due squadre sono pronte a darsi battaglia in una sfida che ...

