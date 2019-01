Juventus | il futuro di Dybala potrebbe essere lontano da Torino

Mistero Pjaca - la Juventus riceve un’offerta a titolo definitivo : quale futuro per il calciatore della Fiorentina? : Marko Pjaca potrebbe lasciare la Fiorentina nella finestra di calciomercato invernale, la Juventus ha ricevuto un’offerta per il croato Marko Pjaca non sa ancora dove giocherà nella seconda parte della stagione. Il calciatore attualmente in forza alla Fiorentina, potrebbe infatti cambiare casacca, spinto dalla volontà della Juventus che avrebbe sul tavolo un’offerta per il trasferimento a titolo definitivo del croato. Secondo ...

Mandzukic - la Juventus ha deciso il suo futuro - : Nonostante l'arrivo di Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic è il vero e unico calciatore a cui Massimiliano Allegri non vuole mai rinunciare. Il gigante croato ha giocato 21 partite, saltandone ...

Calciomercato Juventus - Benatia resta : Kean ha deciso il suo futuro : Calciomercato Juventus- Sessione di mercato invernale la quale si annuncia ricca di colpi di scena e di grandi aspettative. In casa Juventus regna la calma più totale in quanto la società bianconera difficilmente attuerà operazioni di mercato in entrata, anche se tutto potrebbe dipendere dal prossimo futuro di Benatia. Il difensore marocchino, poco utilizzato in […] L'articolo Calciomercato Juventus, Benatia resta: Kean ha deciso il suo ...

Mancini show : annuncia la convocazione di Quagliarella ed apre ad un clamoroso futuro alla Juventus : L’obiettivo di Roberto Mancini è quello di rilanciare l’Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia, adesso ha tutte le carte in regola per tornare vincente. L’impatto del nuovo Ct è stato molto importante, l’ex Inter dà importanti indicazioni anche per il futuro: “sono contento, penso di aver costruito un bel gruppo, una Nazionale speciale e divertente. Sulle tracce di quella delle notti ...

Juventus-Sampdoria : si parlerà del futuro di Audero : La Sampdoria vuole tenersi Audero. La Juventus ha un diritto di recompra per il portiere. Secondo la Gazzetta dello Sport , i ds Osti e Paratici potrebbero iniziare a confrontarsi già a gennaio, anche se ogni discorso sarebbe comunque rimandato alla fine del campionato. I blucerchiati sarebbero felicissimi di ...

Juventus - il discorso di Agnelli tra passato - presente e futuro : La Juventus sta disputando una stagione molto importante, i bianconeri dominano ormai da anni in Italia mentre l’obiettivo è trionfare anche in Champions League. E’ il momento dei bilanci per Andrea Agnelli, ecco le dichiarazioni in occasione del party natalizio bianconero tenutosi alle OGR di Torino: “Abbiamo avuto coraggio, in un momento in cui tutto andava bene, di rinnovare la prima linea di management della società. ...

Juventus - Kean : 'Balotelli mio idolo. Futuro? Non lo so...' : ... 'Ronaldo? Lo vedevo solo alla Play Station… giocarci accanto mi ha fatto molto effetto, da lui imparo molto così come dai campioni che giocano in bianconero' Presente all'evento 'Lo sport per tutti',...

Giovinco sul suo futuro e sulla Juventus : “Può vincere la Champions” : Ha fatto grande il Toronto ed è amato da tutti in Canada: Sebastian Giovinco continua a incantare sui campi della Major League Soccer e spera di farlo anche nella prossima stagione. “Nel mio piccolo sono riuscito a fare il “triplete” con la mia squadra, nessuno c’era riuscito in Usa, ne vado molto orgoglioso e spero di poter ripetere questi successi l’anno prossimo, teniamo molto alla nostra Champions“, ...

Gazzetta Sports Awards 2018 – Filippo Tortu è ‘l’Uomo dell’anno’ : “record e futuro… alla Juventus? Ho i piedi quadrati!” : Filippo Tortu eletto come ‘Uomo dell’anno’ ai Gazzetta Sports Awards 2018: il velocista azzurro scherza su un suo futuro calcistico ‘in stile Bolt’, ma con la maglia della Juventus Serata speciale per Filippo Tortu! La giovane stella dell’atletica tricolore ha ricevuto il premio di ‘Uomo dell’anno’ ai Gazzetta Sports Awards 2018. Tortu, recordman italiano, il primo azzurro a scendere ...

Calciomercato Juventus - bianconeri su due profili dal futuro brillante : Dopo Bentancur, che dopo una stagione di rodaggio e il Mondiale con l’Uruguay sembra essere esploso definitivamente, la Juventus continua a tenere sotto controllo alcuni giovani calciatori sudamericani. Si tratta di due promesse dell’Atletico Paranaense: il terzino mancino Renan Lodi e il centrocampista Bruno Guimaraes. Il primo è un classe 1998 ed è da molti additato come possibile successore di Marcelo, considerando il piede ...

Fiorentina-Juventus - Allegri : “Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione” : Al termine della gara vinta dalla Juve sulla Fiorentina, queste le parole del tecnico dei bianconeri Allegri, intervistato da Sky Sport: “Oggi non era facile giocare contro questa squadra, in questo ambiente, ma siamo riusciti a bloccare la partita e nel primo tempo praticamente non abbiamo corso rischi. Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione. Questa è una squadra di grande temperamento e di grande intesa: per ottenere ...

Juventus - Alex Sandro : futuro diviso tra il rinnovo e la Premier League : Alex Sandro Juventus – L’avvio di stagione di Alex Sandro alla Juventus ha fatto rivedere il terzino brasiliano ai livelli a cui ci aveva abituato due stagioni fa. Quella scorsa infatti non è stata affatto positiva tant’è che sono state molte le indiscrezioni trapelate in estate verso una possibile cessione nella precedente finestra di calciomercato. […] L'articolo Juventus, Alex Sandro: futuro diviso tra il rinnovo e la ...

Alex Sandro : 'Sto bene alla Juventus - ma in futuro vorrei andare in Premier' : ROMA - ' Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League '. Alex Sandro svela il suo futuro in conferenza stampa prima dell'amichevole tra il suo Brasile e il Camerun di Seedorf. Il terzino della ...

Conte : 'Juventus armata invincibile. Futuro? Sono sereno' : Il tecnico salentino parla poi ai microfoni di Rai Sport del Var: ' La trovo una bella soluzione, dà serenità e tranquillità a chi gioca e al pubblico perché quando viene presa una decisione è stata ...