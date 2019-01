Juve | Romero ha detto sì | il Genoa non ancora

Juventus-Genoa : oggi si chiude l'affare Sturaro-Romero : TORINO - Li hanno visti entrare insieme a Palazzo Parigi, dov'era in attesa il responsabile dell'area sportiva della Juventus Fabio Paratici . Non aspettava soltanto i responsabili del mercato del ...

Calciomercato - Juventus-Genoa : incontro per Sturaro e Romero. Perinetti : 'Partita rinviata' : Giornata d'incontri per Juventus e Genoa, che si sono viste all'hotel Parigi di Milano per parlare di mercato. Tema principale il futuro di Stefano Sturaro, vicino al ritorno in rossoblù. Il ...

Calciomercato LIVE - trattative 8 gennaio in DIRETTA : asta aperta per Nicolò Barella - Juventus-Romero - Sturaro-Genoa? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 8 gennaio. Anche se le squadre sembrano muoversi maggiormente in chiave estiva, come i probabili arrivi a parametro zero di Aaron Ramsey alla Juventus e Diego Godin all’Inter, diverse operazioni minori si stanno tessendo, con le squadre della Serie A pronte a rinforzarsi. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo ...

Juve - rally da scudetto in Borsa Ramsey - Romero e... che colpi : rally a Piazza Affari per la Juventus: dal 28 dicembre scorso, il club è cresciuto di oltre il 12%, passando da un valore per azione di 1,06 euro a 1,21 euro... Segui su affaritaliani.it

Juve - Romero si avvicina : si lavora su formula e cifre : La Juventus è la favorita per acquistare il difensore argentino del Genoa Cristian Romero, classe 1998 che ha esordito in serie A proprio contro la signora allo Stadium in quel famoso 1-1 con Bessa a ...

Futuro Juve : Renan Lodi con Romero : Nei giorni scorsi il responsabile dell'area sport bianconera Fabio Paratici ha guadagnato la pole position su Romero, che è seguito anche dall'Inter, e adesso s'appresta a chiudere. 'Per il momento ...

