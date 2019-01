Italiano morto in Siria | il fratello preside di Lettere alla Sapienza | ' Non era un

Italiano morto in Siria - il fratello : 'Non era un estremista' : Lui che, con una laurea in Economia conseguita alla Bocconi, a malapena aveva visto nella sua vita un fucile da caccia e trascorreva i giorni in quel piccolo paese - Ponteranica - alle porte di ...

Italiano morto in Siria - il fratello : 'Non era un estremista' : Lui che, con una laurea in Economia conseguita alla Bocconi, a malapena aveva visto nella sua vita un fucile da caccia e trascorreva i giorni in quel piccolo paese - Ponteranica - alle porte di ...

Francesco Asperti - da Bergamo alla Siria : chi è l'Italiano morto per combattere l'Isis : È morto Francesco Asperti, il combattente italiano di 53 anni originario di Bergamo, conosciuto come “Hiwa Bosco”. Si era arruolato presso le milizie dello YPG, le forze curde impegnate al nord della Siria per combattere contro l’Isis. La conferma del decesso, risalente al 7 dicembre scorso, arriva

Un cittadino Italiano che si era unito ai curdi per combattere l’ISIS è morto in Siria : Il ministero degli Esteri italiano ha confermato che Giovanni Francesco Asperti, un italiano 50enne originario di Bergamo, è morto in Siria, dove si trovava dopo essersi unito volontariamente ai curdi per combattere lo Stato Islamico (o ISIS). La notizia della

Chi era "Hiwa Bosco" - l'Italiano morto in Siria : al fianco dei curdi combatteva l'Isis : La morte di Giovanni Francesco Asperti, manager bergamasco di 53 anni, risale a un mese fa: si era unito alle milizie curde...

Italiano morto in Siria - combatteva con i curdi contro l’Isis : La notizia è arrivata tramite uno dei bollettini quotidiani delle Ypg ed è stata confermata dalla Farnesina: Giovanni Francesco Asperti, un volontario Italiano cinquantenne originario di Bergamo, è morto in Siria mentre combatteva contro lo Stato Islamico. Il consolato a Erbil sta seguendo il caso ed è in contatto con i familiari. Hiwa Bosco, quest...

Siria : morto combattente Italiano : ANSA, - ROMA, 7 GEN - Un cittadino italiano, Giovanni Francesco Asperti, è morto in Siria. La notizia, che era stata diffusa dalle milizie curde dello Ypg, è stata confermata dalla Farnesina, ...

Siria : morto combattente Italiano : ANSA, - ROMA, 7 GEN - Un cittadino italiano, Giovanni Francesco Asperti, è morto in Siria. La notizia, che era stata diffusa dalle milizie curde dello Ypg, è stata confermata dalla Farnesina, ...

Siria - morto un combattente Italiano delle forze curde : Un cittadino italiano, Giovanni Francesco Asperti, è morto in Siria. La notizia, che era stata diffusa dalle milizie curde dello Ypg, è stata confermata dalla Farnesina. Asperti, originario di Bergamo,...

Siria - morto 50enne Italiano : combatteva contro l’Isis al fianco delle milizie curde : È morto in Siria per circostanze ancora da chiarire Giovanni Francesco Asperti, cittadino italiano che si era trasferito nella regione di Rojava per combattere lo Stato Islamico al fianco delle milizie curde dell’Unità di protezione popolare (Ypg). La notizia, diffusa inizialmente dallo stesso sito delle Ypg, è stata confermata dalla Farnesina. Il consolato a Erbil sta seguendo il caso ed è in contatto con i familiari. Asperti, 50enne di ...

Siria : morto combattente Italiano delle forze curde : Un cittadino italiano, Giovanni Francesco Asperti, è morto in Siria. La notizia, che era stata diffusa dalle milizie curde dello Ypg, è stata confermata dalla Farnesina, aggiungendo che il consolato a ...

Siria - morto Giovanni Francesco Asperti : Italiano - combatteva con le milizie curde : Un cittadino italiano, Giovanni Francesco Asperti, è morto in Siria. La notizia, che era stata diffusa dalle milizie curde dello Ypg, è stata confermata dalla Farnesina, aggiungendo che il consolato a Erbil sta seguendo il caso con la massima attenzione ed è in contatto con i familiari.Asperti era originario di Bergamo. I miliziani curdi, sul loro sito, hanno reso noto che l'uomo, conosciuto con il nome di battaglia di Hiwa ...

Combattente Italiano delle forze curde morto in Siria : L'uomo, di origini bergamasche, sarebbe rimasto vittima di uno "sfortunato incidente mentre era in servizio a Derik, il 7 dicembre"

Siria - morto Italiano delle forze curde : 20.26 Un cittadino italiano originario di Bergamo è morto in Siria. La notizia, che era stata diffusa dalle milizie curde dello Ypg, che combatte contro l' Isis, ed è stata confermata dalla Farnesina, aggiungendo che il consolato a Erbil segue il caso con attenzione, ed è in contatto con i familiari. I miliziani curdi, sul loro sito, hanno reso noto che l'uomo, conosciuto con il nome di battaglia di 'Hiwa Bosco', è rimasto vittima di uno ...