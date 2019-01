Israele | ex Ministro dell' energia e delle infrastrutture condannato a 11 anni per

Israele : morto ex ministro difesa Arens : ANSAmed, - TEL AVIV, 07 GEN - All'età di 93 anni è deceduto la scorsa notte in Israele Moshe Arens , uno dei leader storici del Likud. Era stato ambasciatore a Washington, poi ministro degli esteri e ...

Israele : ministro Istruzione Bennett guida protesta contro Netanyahu per gestione attacchi terroristici : Il leader della Casa Ebraica ha ricordato che quando Netanyahu circa due settimane fa ha assunto l'interim del dicastero della Difesa ha "promesso un cambio di politica, per ripristinare il potere" ...

Salvini in Israele - malumori nei Cinquestelle : 'Ora fa anche il ministro degli Esteri...' : In passato, il sottosegretario agli Esteri del M5S, Manlio Di Stefano ha polemizzato ' La sede delle ambasciate italiane nel mondo è competenza della Farnesina. Gerusalemme è capitale dei due Stati, ...

Israele - governo in bilico. Via il ministro della Difesa : "Resa ai terroristi di Gaza" : Netanyahu cerca di evitare di mandare i giovani nella Striscia, una vera palude di morte senza prospettiva di soluzione politica. Mentre tutto il suo sforzo è concentrato sulla sicurezza al Nord. Il ...

Israele - si dimette il ministro della Difesa Lieberman : “Cessate il fuoco è una resa al terrorismo”. Ipotesi elezioni anticipate : Il governo di Benjamin Netanyahu vacilla dopo l’ultimo colpo assestato dal falco Avigdor Lieberman. Il ministro israeliano della Difesa ha annunciato le dimissioni (che avranno valore effettivo tra 48 ore) durante una riunione con i deputati del suo partito. La notizia non potrebbe arrivare in un momento peggiore per il Primo ministro d’Israele, impegnato sul fronte Hamas, e potrebbe far capitolare il Governo, portando alle elezioni ...