Iscrizioni scuola 2019 | c’è tempo fino al 31 gennaio | come fare

Scuola - Iscrizioni scolastiche 2019/20 ultime notizie : partenza lenta - i consigli del ministro Bussetti : Le iscrizioni a Scuola sono partite piano, molto piano. Così il quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ riporta sul numero odierno di martedì 8 gennaio. Alle 18.30 di ieri sera, infatti, erano solamente 76mila le domande inserite tramite la piattaforma online messa a disposizione dal ministero dell’Istruzione. Non tutte le domande, però, risultavano inviate, in quanto solamente 61mila sono pervenute al dicastero di Viale Trastevere. ...

Scuola : al via da domani le Iscrizioni : ANSA, - ROMA, 6 GEN - Al via da domani le iscrizioni al nuovo anno scolastico: fino al 21 gennaio 2019 le famiglie potranno effettuare le iscrizioni a Scuola per l'anno scolastico 2019/2020. Tempi ...

