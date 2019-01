Inter | non solo Branzao | come da tradizione Ausilio punta ad un calciatore brasiliano

"ICARDI NON RINNOVA CON L'Inter"/ Wanda Nara : "Accordo lontano - per noi Mauro è ad un livello superiore" : "Icardi non RINNOVA con l'Inter". Wanda Nara spaventa i tifosi nerazzurri: "Accordo lontano, per noi Mauro è ad un livello superiore". Ultime notizie

Calciomercato Inter - Pradè : “De Paul a gennaio non si muove da Udine” : Inter DE Paul – L’arrivo di Stefano Okaka, presentato oggi dalla società, ha aperto il mercato di gennaio dell’Udinese. “Era da sempre il nostro primo obiettivo per l’attacco. Ora si è creata l’occasione, spero ci dia una grande mano”, ha detto il responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè, chiarendo che in Inghilterra Okaka “ha avuto problemi […] L'articolo Calciomercato Inter, ...

Banca Carige - Giovanni Tria : “Stesso Intervento del 2016 - anche con Mps non fu un salvataggio” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, conferma quanto finora emerso sul decreto per Banca Carige: si tratta di un intervento uguale a quello del 2016 varato dal governo Gentiloni, analogo a quanto previsto per Mps: "La qualificazione come intervento di salvataggio non è appropriata per Carige così come non lo era per Mps".Continua a leggere

Icardi potrebbe non rinnovare con l'Inter : su 'Maurito' Chelsea e Real Madrid : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro del centravanti argentino dell'Inter, Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha un contratto fino a giugno 2021 a poco più di quattro milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria da centodieci milioni di euro, valida solo per l'estero ed esercitabile dal 1° al 15 luglio. La trattativa per il rinnovo non sembra decollare vista la grande differenza tra la domanda dell'entourage dell'attaccante ...

Clamoroso Inter : Wanda Nara avrebbe comunicato che Icardi non rinnoverà - “accordo col Real Madrid” : Wanda Nara avrebbe comunicato la rottura definitiva dei contatti con l’Inter per il rinnovo contrattuale di Mauro Icardi: la situazione Wanda Nara avrebbe comunicato all’Inter che Mauro Icardi non rinnoverà il proprio contratto con il club nerazzurro. E’ la notizia che in queste ore sta scuotendo il mondo Interista, rilanciata dall’Argentina da Tyc Sports, spesso attendibile in merito alle notizie di calciomercato ...

Keita : 'Non penso al riscatto - solo a lavorare. L'Inter andrà sempre meglio' : Il 2018 di Keita Baldé si è concluso alla grande, con il gol vittoria di Empoli arrivato dopo l'assist a Lautaro Martinez decisivo per il successo contro il Napoli. Intervistato su Sky Sport 24 , l'attaccante senegalese dell' Inter ha auspicato un inizio 2019 altrettanto favorevole: "Ho finito bene il 2018, era molto importante vincere soprattutto l'ultima ad Empoli per finire bene ...

La Generazione Erasmus esiste o no? La verità è che ai giovani non Interessa questo dibattito : In questi giorni si è tornati a parlare di un tema spesso presente nel dibattito pubblico: quello della cosiddetta “Generazione Erasmus”, un simulacro vuoto che, come molti altri in Italia, viene scambiato da qualcuno per un vitello d’oro e da altri per un capro espiatorio, con conseguente baruffa di luoghi comuni e faziosità. di Federico Fabiani Gli ultimi a riprendere in mano la questione, dopo Diego Fusaro e la nostra ...

Hartley non Interessato al posto di simulator driver Ferrari : Il papà di Brendon Hartley smentisce le voci secondo cui l’ex-pilota Toro Rosso potrebbe diventare simulator driver Ferrari. Dopo un anno sulla griglia della F1, il vincitore di Le Mans ha perso il posto nel programma F1 Red Bull, ma resta parte di quello Porsche. Secondo Il Corriere della Sera, il 29enne neozelandese sarebbe uno […] L'articolo Hartley non interessato al posto di simulator driver Ferrari sembra essere il primo su ...

Non solo Fincantieri. Così gli Interessi nazionali rimangono indifesi : E' difficile per Francia e Italia capire che stanno giocando con la stessa casacca europea. E spesso, quando si parla di acquisizioni da una parte all'altra delle Alpi, a prevalere sono i cori da ...

U&D - Nicola Panico non si sbilancia sulla Affi Fella : 'Prima voglio leggere l'Intervista' : A cinque mesi dall'inizio dello 'scandalo', sulle bugie nel corso del trono classico, Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di dire la sua su quanto accaduto nel recente passato, rispondendo alle dichiarazioni di Nicola Panico ma soprattutto chiedendo scusa a tutti coloro i quali si sono sentiti presi in giro da lei. Primi fra tutti Maria De Filippi e la redazione del dating show di Canale 5. La Affi Fella ha raccontato la ...