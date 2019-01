Inter | Icardi ad Appiano dopo il ritardo e il volo cancellato | multa di 100 mila euro

"ICARDI NON RINNOVA CON L'Inter"/ Wanda Nara : "Accordo lontano - per noi Mauro è ad un livello superiore" : "Icardi non RINNOVA con l'Inter". Wanda Nara spaventa i tifosi nerazzurri: "Accordo lontano, per noi Mauro è ad un livello superiore". Ultime notizie

Inter-Icardi - è rottura : le parole di Wanda Nara aprono scenari di mercato : “Al momento attuale il rinnovo di Icardi con l’Inter e’ molto lontano dal concretizzarsi. Ci sono club molti importanti interessati a Mauro e per questo siamo molto lontani da un accordo”. Sono le importanti dichiarazioni rilasciate ad ‘As’ da Wanda Nara, moglie e agente del centravanti argentino dell’Inter che conferma sempre di più un possibile addio. “Le cifre di cui si e’ parlato in ...

Inter - Icardi multa per il ritardo/ Il capitano regolarmente in campo ad Appiano Gentile : Maurito Icardi in ritardo all'allenamento dopo la sosta: l'Inter lo multa, linea dura di Marotta dopo il caso-Nainggolan. Chelsea più vicina al capitano?

Icardi potrebbe non rinnovare con l'Inter : su 'Maurito' Chelsea e Real Madrid : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro del centravanti argentino dell'Inter, Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha un contratto fino a giugno 2021 a poco più di quattro milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria da centodieci milioni di euro, valida solo per l'estero ed esercitabile dal 1° al 15 luglio. La trattativa per il rinnovo non sembra decollare vista la grande differenza tra la domanda dell'entourage dell'attaccante ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Icardi shock : l'attaccante avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Icardi rientra in ritardo dall’Argentina : ecco il provvedimento dell’Inter : Non solo problemi in campo per l’Inter ma anche situazioni spiacevoli al di fuori che rischiano di condizionare la stagione del club nerazzurro. Nelle ultime settimane si è dovuto fare i conti con il caso Nainggolan che però adesso sembra rientrato, adesso in arrivo un provvedimento che riguarda Mauro Icardi. L’attaccante argentino infatti verrà multato dopo il rientro in ritardo in Italia, il calciatore nella giornata di ieri ...

Inter - caso Icardi : Marotta irritato multa il capitano - : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport anche Beppe Marotta sarebbe rimasto deluso dal comportamento del giocatore, che si è giustificato dicendo che il suo volo da Buenos Aires era stato ...