Influenza | se presa in gravidanza più rischi per il nascituro

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Una ricerca dell’università della Florida, pubblicata su “Birth Defects Research”, ha rilevato che le donne colpite dadurante laincorrono in un maggioro di parto prematuro o di avere un bimbo con basso peso alla nascita. Secondo gli esperti i problemi riguardano i casi più gravi, in cui la donna viene ricoverata in terapia intensiva.Al centro dello studio i dati dell’epidemia di H1N1 del 2009, e le informazioni riguardanti 490 donne che avevano avuto l’ine circa 3mila che invece non l’avevano avuta: coloro che erano state ricoverate in terapia intensiva hanno mostrato uno 4 volte superiore di avere un bambino prematuro, e 5 volte di averne uno con un basso peso alla nascita.“I risultati sottolineano l’importanza della vaccinazione antle tra le donne in, e ...