India | primo ok alla legge su cittadinanza agevolata ai cristiani

Train 18 - il primo treno India no ad alta velocità : raggiunge 180 km/h : Il famoso Train 18, il primo treno indiano ad alta velocità che collegherà Delhi a Varanasi in otto ore, contro le attuali 12, dovrebbe iniziare a circolare a partire dal 25 dicembre prossimo. Nell'...

In India arriva il primo spot contro le fake news su WhatsApp : Sta andando in onda in India il primo spot commerciale che mette in guardia dal fenomeno delle fake news che imperversano su WhatsApp. L'articolo In India arriva il primo spot contro le fake news su WhatsApp proviene da TuttoAndroid.