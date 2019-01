Imprese | il governo prevede un calo della produzione di rame dalla miniera di Grasberg

Tav - le Imprese contro il governo : 'Ignora le esigenze del Paese' : "Quanto affermato dal presidente Conte sulla Torino-Lione desta forte preoccupazione e indica chiaramente che questo governo non ha la minima idea delle reali esigenze delle imprese, di questo ...

Reddito di cittadinanza - dai documenti necessari ai tempi : le bozze del governo. E andrà anche a Imprese che assumono : tempi, scale di equivalenza, modalità. Il Reddito di cittadinanza inizia a prendere forma. A poco più di tre mesi dal giorno in cui il governo conta di erogare le card con il primo accredito, emergono dettagli su come funzionerà la misura bandiera del Movimento Cinque Stelle prevista nella manovra e che verrà dettagliata con un decreto apposito a inizio gennaio, come confermato giovedì sera dal ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio. Con ...

Mille Imprese manifestano per dare la "sveglia" al governo : Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lomabardia, per cosa manifestare oggi a Milano?"Vogliamo rinfrescare la memoria alla classe politica che ha vinto le elezioni, sta al governo e ha promesso ciò che non abbiamo ancora visto. Sei mesi sono pochi secondo qualcuno, ma se guardiamo alla durata media dei governi passati, siamo già a un bel numero. A parte questo, non siamo contro il governo, siamo qui per collaborare e fare le cose, cose ...

Di Maio 'stronca' Salvini : "Imprese da lui? I fatti al Mise"/ Tensione Governo su pensioni d'oro e Manovra : Tensione Governo, Di Maio 'frecciata' a Salvini: 'le imprese e Boccia vanno da lui? I fatti si fanno tutti al Mise'. Manovra, pensioni d'oro e 'gerarchie'

Il governo riunisce le ImpreseBoccia : "Ora aspettiamo i fatti" : Si è svolto al Viminale l'incontro tra il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con le organizzazioni datoriali sui temi della manovra, Tav e infrastrutture in genere. Con Salvini anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Segui su affaritaliani.it

Il governo riunisce le ImpreseBoccia : "Ora aspettiamo i fatti" : Si è svolto al Viminale l'incontro tra il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con le organizzazioni datoriali sui temi della manovra, Tav e infrastrutture in genere. Con Salvini anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Segui su affaritaliani.it

Il governo riunisce le ImpreseBoccia : "Ora aspettiamo i fatti" : Si è svolto al Viminale l'incontro tra il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con le organizzazioni datoriali sui temi della manovra, Tav e infrastrutture in genere. Con Salvini anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Segui su affaritaliani.it

Tav - il governo vede le Imprese : 'Decisione in tempi congrui' : Presente all'incontro anche il viceministro all'Economia Laura Castelli, da sempre No Tav, a cui pure verrà dato un posto nella Commissione costi-benefici in attesa della marcia, sabato a Torino, di ...

Alta Velocità - in Commissione un imprenditore favorevole e un No Tav. Imprese : «Governo garantisce risposta entro le Europee» : «L'analisi preliminare sui costi-benefici» della Tav verrà ultimata «entro dicembre», ha spiegato Corrado Alberto, presidente di Api Torino, al termine...

Tav - scontro sugli appalti. Le Imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

SALVINI vs CONFINDUSTRIA/ Le amnesie del vicepremier su Imprese e governo - IlSussidiario.net : Matteo SALVINI non sembra aver gradito le posizioni espresse da CONFINDUSTRIA. Ma la sua reazione sembra dimenticare qualcosa di importante

Conte : sono giorni molto intensi - il Governo è vicino a Imprese : Roma, 4 dic., askanews, - "sono giorni di estrema densità e intensità per il lavoro che stiamo portando avanti con l'attività di Governo. Ma ho deciso di trovare il tempo per venire a salutarvi e per ...

Le Imprese italiane rilanciano sui cantieri per le grandi opere : il governo non blocchi lo sviluppo : 'La nostra pazienza ha un limite' ha dichiarato il presidente di Confindustria Boccia che ha esortato il premier ad evitare la procedura d'infrazione. 'Altrimenti è meglio che si dimetta' -

La sfida delle Imprese al governo : 'La stagione degli alibi è finita' : 'La stagione degli alibi è finita oggi'. E ancora: 'A Di Maio voglio promettere che se ci convoca tutti e 12 non lo contaminiamo. A Salvini, visto che è leader di un partito che ha tanti voti al Nord, ...