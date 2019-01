IL SEGRETO | anticipazioni puntata di giovedì 10 gennaio 2019

tvsoap

: Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda da domenica 13 a venerdì 18 ge… - daringtodo : Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda da domenica 13 a venerdì 18 ge… - carmenFashionCr : Anticipazioni spagnole Il Segreto: cosa nasconde Gonzalo? Patto con Fernando - lacer2k : Il Segreto: Anticipazioni 9 gennaio 2019, Julieta firmerà la nullità matrimoniale? -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)Ildi10Antolina vuole ancora che Isaac organizzi un funerale simbolico per Elsa ma, mentre i due (con Don Anselmo, Marcela e Matias) si trovano al fiume per l’estremo saluto alla defunta, dall’altra sponda giunge una donna assai malconcia…Nel corso del funerale simbolico per Elsa, proprio quest’ultima appare al di là del fiume e subito dopo sviene; la ragazza è ferita e denutrita, e tende a restare incosciente nonostante le cure del dottor Zabaleta…Isaac svela a Matias tutta la verità: la storia dell’incidente era falsa e Antolina non è la affatto sorella di Elsa…Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Ile del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte leVi ricordiamo che tutte le notizie sulle...