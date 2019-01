Il salva-Carige divide Di Maio | se usati soldi pubblici sarà nazionalizzato Tria

salvataggio Carige - Tria : 'La nazionalizzazione sarebbe temporanea' : 'L'eventuale ricapitalizzazione precauzionale è un'operazione temporanea e quindi la nazionalizzazione sarebbe a termine', spiega il titolare dell'Economia che poi chiarisce: 'Si dice che il decreto ...

Carige - il commissario Modiano : per salvarla bastano 400 milioni : Genova, 9 gen., askanews, - Il governo salva Banca Carige con un decreto legge che fa scattare la protezione pubblica per evitare il fallimento. Un provvedimento che prevede garanzie statali sulle ...

Carige - Salvini : "Obiettivo salva sotto lo Stato" | Tria : "Nazionalizzazione solo temporanea" : "L'obiettivo e' salvarla sotto loStato. Se ci saranno utili ci guadagnerà lo Stato" ha detto il vicepremier da Varsavia. Secondo il Commissario Modiano "La ricapitalizzazione preventiva "non è sul tavolo, non è necessaria". Brunetta a Tgcom24: non serve lo Stato.

Banca Carige - Giovanni Tria : “Stesso intervento del 2016 - anche con Mps non fu un salvataggio” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, conferma quanto finora emerso sul decreto per Banca Carige: si tratta di un intervento uguale a quello del 2016 varato dal governo Gentiloni, analogo a quanto previsto per Mps: "La qualificazione come intervento di salvataggio non è appropriata per Carige così come non lo era per Mps".Continua a leggere

Carige - Salvini : "Obiettivo salva sotto lo Stato" : "L'obiettivo e' salvarla sotto loStato. Se ci saranno utili ci guadagnerà lo Stato" ha detto il vicepremier da Varsavia. Secondo il Commissario Modiano "La ricapitalizzazione preventiva "non è sul tavolo, non è necessaria".

Decreti a confronto : Carige e il salva-banche di Gentiloni : Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale che fa scattare la protezione pubblica su Carige - dalla garanzia sulle emissioni di obbligazioni alla possibile ricapitalizzazione precauzionale ad opera ...

salvataggio Carige - Paragone (M5S) : 'Sono inca**ato - così Governo si fa un autogol' : La questione del Salvataggio della Carige sta accendendo gli animi. Dopo che è emersa la profonda somiglianza tra questo Salvataggio e quelli fatti in passato da Gentiloni, in molti si sentono traditi da quello che si definisce il Governo del "Cambiamento". Paragone, del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato dichiarazioni di fuoco e invita il suo partito a cambiare rotta al più presto....Continua a leggere

Carige - Modiano : per salvarla bastano 320 mln non miliardi : Genova, 9 gen., askanews, - 'Per salvare Carige bastano 320 milioni, che sono quelli che il fondo interbancario nel suo ramo volontario aveva stanziato come obbligazione subordinata che ci metteva in ...

Carige - Modiano : per salvarla bastano 320 mln non miliardi : Genova, 9 gen., askanews, - "Per salvare Carige bastano 320 milioni, che sono quelli che il fondo interbancario nel suo ramo volontario aveva stanziato come obbligazione subordinata che ci metteva in ...

Il salvataggio di Carige è diverso? : La risposta breve è no, quella lunga è che è governo e autorità europee sono intervenute in anticipo rispetto al passato, ma con le stesse modalità usate in precedenza

Carige - Di Maio : "Non è un salvataggio - ma una nazionalizzazione" : 'Quella di Carige non è un salvataggio ma una nazionalizzazione'. Il vicepremier Luigi Di Maio interviene così sulla questione Carige . 'La regola è una - dice, in un'intervista al Fatto Quotidiano -: ...

salvataggio Carige - pubblicato il decreto : garanzie fino a 3 miliardi - : Testo in Gazzetta Ufficiale, previsto fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri dei bond e dell'eventuale sottoscrizione di azioni per un massimo di 1 mld, in caso di ricapitalizzazione ...

Il decreto salva-Carige di Lega e M5S è un copiaincolla di quello del governo Gentiloni : Il piano di 'salvataggio' del governo si compone di due parti: garanzie statali sulle obbligazioni, per un massimo di 3 miliardi di euro, attivabili fino al 30 giugno, e un fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri dei bond e della eventuale sottoscrizione di azioni della banca per un massimo di un miliardo in caso di ricapitalizzazione precauzionale.Continua a leggere

Di Maio su Carige : "Non è un salvataggio ma una nazionalizzazione" : "Quella di Carige non è un salvataggio ma una nazionalizzazione". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto quotidiano, a proposito del decreto approvato dal governo in un cdm notturno del 7 gennaio."La regola è una - spiega Di Maio - se lo Stato mette i soldi in una banca, quella banca diventa dello Stato. Lo abbiamo sempre sostenuto. E comunque per ora non ci abbiamo messo un euro. Di certo non la ...