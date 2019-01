Il riesame annulla il sequestro di 1640 chili ad un' azienda casalese

Marcello Pittella - la Cassazione annulla con rinvio ordinanza del riesame : La Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui, il 19 luglio scorso, il Riesame aveva confermato gli arresti domiciliari nei confronti del governatore della Basilicata, Marcello Pittella, attualmente sospeso dall’incarico per effetto della legge Severino. I giudici, infatti, hanno accolto il ricorso presentato dai legali del presidente della Regione che contestavano la sussistenza di indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari a ...

Desirée - il riesame annulla l'accusa di omicidio volontario per i due africani arrestati : restano in cella per abuso sessuale aggravato e spaccio : E' stata annullata l'accusa di omicidio volontario per Chima Alinno e Brian Minthe, arrestati per la morte di Desirée Mariottini. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame. Derubricato l'accusa di violenza sessuale di gruppo ad abuso sessuale aggravato dalla minore età della vittima.

Morte di Desirée - il riesame annulla l’accusa di omicidio per 2 degli arrestati : I due restano in carcere per le accuse di abuso sessuale aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti

Desirée - riesame annulla l'accusa di omicidio per 2 arrestati : 'Non fu stupro di gruppo' : di Michela Allegri C'è un colpo di scena nella vicenda legata alla morte di Desiree Mariottini, la minorenne di Cisterna di Latina, trovata priva di vita il 19 ottobre scorso in uno stabile occupato ...

Desirée - riesame annulla l'accusa di omicidio per 2 arrestati : «Non fu stupro di gruppo» : C'è un colpo di scena nella vicenda legata alla morte di Desiree Mariottini, la minorenne di Cisterna di Latina, trovata priva di vita il 19 ottobre scorso in uno stabile occupato nel...

Desirée - riesame annulla accusa di omicidio volontario per due fermati - : L'accusa di violenza sessuale di gruppo è stata derubricata in abuso sessuale aggravato. Riconosciuto invece il reato di spaccio. Domani si svolgerà l'udienza per un altro degli arrestati e l'...

Desirée Mariottini - il tribunale del riesame annulla l’accusa omicidio volontario per due arrestati : Cade l’accusa di omicidio volontario per due persone arrestate per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, trovata morta nella notte tra il 18 e il 19 ottobre in un casolare abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Il tribunale del Riesame ha annullato l’accusa di omicidio volontario per Chima Alinno, 47enne nigeriano, e di Brian Minthe, 43 anni senegalesee. In base a quanto si apprende il tribunale ...

Il Tribunale del riesame ha annullato l’accusa di omicidio volontario per due delle persone accusate per la morte di Desirée Mariottini : Il Tribunale del Riesame ha annullato l’accusa di omicidio volontario per due delle persone accusate per la morte di Desirée Mariottini: i cittadini senegalesi Chima Alinno e Brian Minthe. Ansa scrive inoltre che il Tribunale del Riesame ha “derubricato l’accusa di violenza

Desirée - il riesame annulla l'accusa di omicidio per due degli arrestati : «Non fu stupro di gruppo» : Il Tribunale del Riesame ha annullato l'accusa di omicidio volontario per Chima Alinno e Brian Minthe, due delle persone arrestate per la morte di Desiree Mariottini. In base a quanto si apprende...

Desiree - il riesame annulla l'accusa di omicidio per i due immigrati : «Non fu stupro di gruppo» : Il Tribunale del riesame ha annullato l'accusa di omicidio volontario per Chima Alinno e Brian Minthe, due dgli immigrati arrestati per la morte di Desiree Mariottini. In base a quanto si...

Desirée - il riesame annulla l'accusa di omicidio per due degli arrestati : Il Tribunale del Riesame ha annullato l'accusa di omicidio volontario per Chima Alinno e Brian Minthe, due delle persone arrestate per la morte di Desiree Mariottini. In base a quanto si apprende...

Desiree : riesame annulla accusa omicidio : ANSA, - ROMA, 13 NOV -Il Tribunale del Riesame ha annullato l'accusa di omicidio volontario per Chima Alinno e Brian Minthe, due delle persone arrestate per la morte di Desiree Mariottini. In base a ...

Desiree - il riesame annulla l'accusa di omicidio per i due immigrati : Il Tribunale del riesame ha annullato l'accusa di omicidio volontario per Chima Alinno e Brian Minthe, due dgli immigrati arrestati per la morte di Desiree Mariottini. In base a quanto si...

Morte Desiree Mariottini - riesame annulla l'accusa di omicidio per due arrestati : Per Chima Alinno e Brian Minthe il Tribunale ha inoltre derubricato l'accusa di violenza sessuale di gruppo in abuso sessuale aggravato. Entrambi restano in carcere