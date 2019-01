' Il reddito di cittadinanza va contro le famiglie' | Boeri

Perché alla Lega il reddito di cittadinanza (così com'è) non va più bene : La Lega, attraverso le parole dei ministri Salvini e Fontana, spiazza il M5s e alza la posta: "Sì al reddito di cittadinanza...

Fonti vicine a Di Maio : disabili inclusi nel reddito di cittadinanza : "I disabili che vivono al di sotto della soglia di povertà vedranno aumentate le loro pensioni a 780 euro. La Lega questo lo ha sempre saputo. Si tratta di una misura che aiuterà anche le famiglie, ...

reddito di Cittadinanza - Salvini avverte : 'senza soldi per i disabili non lo votiamo' : I rapporti all'interno della maggioranza di Governo M5S - Lega vengono definiti solidi, ma in queste ore la tensione è se non alta, certamente palpabile. Anche perché deve essere votato il provvedimento bandiera del Movimento Cinque Stelle, cioè il Reddito di Cittadinanza grazie al quale i penta-stellati hanno vinto le elezioni politiche dello scorso 4 marzo 2017. D'altra parte la maggioranza di Governo si regge su due gambe, appunto il M5S e la ...

reddito di cittadinanza sempre più flop : da 6 - 1 a 5 - 9 miliardi : Ancora meno soldi per il Reddito di cittadinanza . E adesso uno dei pilastri del programma di governo del Movimento 5 Stelle subisce un nuovo pesante colpo. La somma stanziata per il 2019 ammonta a 5 ...

reddito di cittadinanza : Fontana - risposte sui disabili o la Lega voterà no : "Nella bozza di decreto sul Reddito e pensioni di cittadinanza presentata alla riunione di preconsiglio di questo pomeriggio non sono previsti interventi diretti per l'innalzamento delle pensioni di inabilità nè adeguati aiuti alle famiglie con disabili e numerose. Senza risposte concrete alle richieste del mondo della disabilità e delle famiglie questa bozza non avrà il nostro ...

reddito di cittadinanza - il disastro di Di Maio fregato dagli accattoni : a chi non andrà neanche un euro : Qualcosa di fascista in questo governo c' è davvero. Sono i 6,1 miliardi di euro del Reddito di cittadinanza, che Luigi Di Maio usa come la Buonanima faceva con gli aerei: sempre gli stessi, ma fatti girare in modo da sembrare molti di più e abbagliare l' esercito pronto ad assalire le sedi dell' In

Lega : senza soldi ai disabili non votiamo il reddito di cittadinanza : "Nel decreto sul reddito di cittadinanza nemmeno un euro per i disabili. Forte delusione della Lega : se non ci sono davvero i soldi, non lo votiamo". Il Carroccio risponde così all'annuncio del ...

Verso le europee - Fontana avverte il M5s : "Senza fondi per i disabili non votiamo il reddito di cittadinanza" : "Nella bozza di decreto sul reddito e pensioni di cittadinanza presentata alla riunione di pre-consiglio di questo pomeriggio non sono previsti interventi diretti per l'innalzamento delle pensioni di inabilità né adeguati aiuti alle famiglie con disabili e numerose. Senza risposte concrete alle richieste del mondo della disabilità e delle famiglie questa bozza non avrà il nostro supporto".Lorenzo Fontana ci parla al ...

reddito di cittadinanza - la Lega : senza soldi per i disabili non lo votiamo : 'Nel decreto sul Reddito di cittadinanza nemmeno un euro per i disabili. Forte delusione della Lega'. È questo lo stringato commento di fonti della Lega dopo l'annuncio del premier Giuseppe Conte sull'...

Giovedì Cdm ed evento (si spera) per reddito di cittadinanza e quota 100 - ma la Lega minaccia di non votare il decreto : A tarda sera arriva l'ennesima minaccia diretta al cuore del governo gialloverde. La Lega fa sapere, proprio mentre il premier Conte è ospite in tv, di non voler votare il reddito di cittadinanza "se non ci sono davvero i fondi per disabili e famiglie. Per adesso neanche un euro". Il provvedimento è quasi pronto. Già ieri se n'è discusso in un pre-consiglio e giovedì sarà sul tavolo dei ministri per ...

Salvini all’attacco : “Su migranti non cambierò mai idea. reddito di cittadinanza? Senza fondi per disabili non lo voto” : “Non cambio e non cambierò mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che con la loro preSenza aiutano lo sporco lavoro degli scafisti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta Facebook. Dunque nessuno “arriverà mai con il consenso mio e della Lega. E se qualcuno, anche all’interno del ...

Manovra - scontro Lega-M5S. Salvini 'Senza soldi per disabili e famiglie no a reddito cittadinanza' : Economia Quota 100 al via da aprile, reddito di cittadinanza anche per gli stranieri di VALENTINA CONTE

reddito di cittadinanza - la Lega : senza soldi per i disabili non lo votiamo : 'Nel decreto sul Reddito di cittadinanza nemmeno un euro per i disabili. Forte delusione della Lega'. È questo lo stringato commento di fonti della Lega dopo l'annuncio del premier Giuseppe Conte sull'...

Matteo Salvini contro reddito di cittadinanza e verso la crisi di governo : Matteo Salvini è stufo dei grillini e del loro tirare la corda fino al punto di spezzarla. Il leader della