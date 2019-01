Il primo anniversario della Revolución senza Fidel Castro

Johnny Depp ha aiutato una coppia di fan a festeggiare il primo anniversario di matrimonio : Lo hanno incontrato per caso The post Johnny Depp ha aiutato una coppia di fan a festeggiare il primo anniversario di matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Arte del Pizzaiuolo Napoletano Patrimonio dell’Umanità : 3 giorni di celebrazioni in Campania per il primo anniversario : Convegni, laboratori didattici, annullo filatelico e una mostra per celebrare, in tre giornate, dal 5 al 7 dicembre 2018, il primo anniversario del riconoscimento de “L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano” nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità – UNESCO. In occasione della ricorrenza, la Regione Campania, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, la Fondazione ...