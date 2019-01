Il Pd accusa Conte | “Conflitto d’interesse” Carige può costare 1 | 3 miliardi al Tesoro 

Banca Carige - perché il Pd accusa Giuseppe Conte di conflitto d’interessi : Il Pd accusa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di conflitto d'interessi per il decreto riguardante la Banca Carige, basandosi su due elementi: l'ex socio di Conte, Guido Alpa, è stato nel consiglio d'amministrazione di Carige; lo stesso presidente del Consiglio è stato consulente di una cordata guidata da Raffaele Mincione, socio di Carige.Continua a leggere

Ora il Pd accusa Conte : "Chiarisca i suoi rapporti con Carige" : La grana Carige esplode nelle mani del governo gialloverde. E, mentre l'esecutivo lavora per evitare che l'istituto di Genova salti in aria, il Partito democratico tira in causa il premier Giuseppe Conte agitando lo spettro del conflitto d'interesse. La prima a farlo è la senatrice Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama, che su Twitter parla di "strane coincidenze" che vedono coinvolto il presidente del Consiglio. "In ...

Manovra - Licia Ronzulli e la pesantissima accusa a Giuseppe Conte : 'Vi ricordate Matteo Renzi?' : Nel mirino di Licia Ronzulli , dopo il discusso ok alla Manovra, ci finisce il premier, Giuseppe Conte . La vicepresidente dei senatori di Forza Italia non usa giri di parole: 'Il premier Conte fa un ...

Concerto Sfera Ebbasta - Giuseppe Conte accusa : “Venduti 1000 biglietti in più della capienza” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Corinaldo (Ancona), svela alcuni particolari riguardanti la tragedia verificatasi nella discoteca Lanterna Azzurra: per il Concerto di Sfera Ebbasta sono stati venduti oltre 1400 biglietti, ma il locale ha una capienza massima di circa 400 posti.Continua a leggere

Una corte d’appello spagnola ha confermato la contestata condanna contro i cinque uomini accusati di aver stuprato una donna durante la festa di San Firmino : Il Tribunale Superiore della Navarra (TSJN), che in Spagna corrisponde a una corte di appello, ha confermato la condanna per abuso sessuale a nove anni di carcere per i cinque uomini accusati di avere stuprato in gruppo una donna di

Conte bresciano assolto dall'accusa di uccellagione - il nobile 93enne : "Io ex cacciatore - ora i volatili li difendo" : Pietro Catturich Ducco è il più anziano imputato nella storia dei tribunali lombardi. In aula ha detto: "Catturo esemplari rari, li peso poi li libero"