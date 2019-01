Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano promuove il turismo scolastico

Nasce il Rosso Vesuviano - maiale allevato nel Parco Nazionale con tecniche antiche [FOTO] : 1/5 ...

Nel Parco Nazionale della Sila svernano due rarissime cicogne nere [FOTO] : 1/6 ...

Luglio 2003 - luglio 2018. I15 anni di attività del planetario del Parco Nazionale Foreste casentinesi : Per festeggiare questa ricorrenza è previsto per domenica 16, alle 17, un suggestivo percorso sonoro-letterario dal mito alla scienza, a spasso tra stelle, costellazioni e galassie: 'Il cielo che si ...

Coni e architetti firmano il protocollo per il concorso internazionale di riqualificazione dell’area “Parco del Foro Italico” : Firmato il protocollo d’intesa tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), il Consiglio Nazionale degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori(CNAPPC) e l’Ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia (OAR) per promuovere un concorso di progettazione internazionale di riqualificazione dell’area “Parco del ForoItalico” a Roma, il più importante parco tematico sportivo in Italia. Si ...

Viggianello on ice : una pista di pattinaggio nel Parco Nazionale del Pollino : Viggianello, borgo tra i più belli d’Italia, incastonato nel cuore verde del Parco Nazionale del Pollino, si prepara a vivere la magia e l’atmosfera del Natale. Dopo il successo dell’autunno con mercatini e sagre dedicate ai funghi e alle castagne che ha visto la presenza di oltre 8.000 visitatori, la manifestazione TTLP (Turismo e Tempo Libero Pollino) continua nel segno degli eventi natalizi. Novità assoluta di questo Natale ...

A caccia nel Parco Nazionale d'Aspromonte - tre persone denunciate : Nei giorni scorsi, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio coordinato dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale d'Aspromonte di Reggio Calabria e finalizzato alla ...

I 10 “Must Do” invernali al Parco Nazionale Gran Paradiso : Dieci idee interessanti per vivere il Parco Nazionale Gran Paradiso in inverno o per trascorrere le vacanze natalizie immersi nel magico candore dell’area protetta. Benessere Il freddo pungente è corroborante, ma vuoi mettere una bella sauna fumante o un profumatissimo bagno nel fieno?! Al Parco ci sono diverse strutture alberghiere dotate di piccole spa di Grande charme, come quella dell’Hotel Bellevue, quella dell’hotel Sant’Orso e quella ...

Parco Nazionale della Majella - Appennino Ecosistema : “Gravissimi danni alle faggete con agrifoglio” : Un esposto di Appennino Ecosistema alla Procura della Repubblica di Sulmona, ai Carabinieri e al Ministero dell’Ambiente è stato presentato stamattina “sui gravissimi danni riscontrati all’Ecosistema forestale in piena Zona B del Parco nazionale della Majella, tuttora in corso di attuazione a causa dei lavori connessi ad un cantiere forestale di grandi dimensioni per scopi commerciali, in località Fonte Romana/Difesa di Pacentro (Pacentro ...

Buon compleanno Parco Nazionale Gran Paradiso : in Val di Rhêmes i festeggiamenti per il 96° anniversario : Il 3 dicembre 2018 il Parco Nazionale Gran Paradiso compie 96 anni: un altro passo verso il Grande traguardo del suo centenario, che verrà festeggiato nel 2022 e celebrerà l’impegno per la tutela e per lo sviluppo sostenibile di questo magnifico territorio, posto a cavallo tra Piemonte e Valle D’Aosta. I festeggiamenti per il 96° anniversario al Parco avranno però luogo l’8 dicembre: l’Ente Parco, in collaborazione con i Comuni di ...

Dramma al Parco Nazionale d’Abruzzo - mamma orsa e due cuccioli annegati in una vasca : Una mamma orsa insieme ai suoi due cuccioli, un maschio e una femmina, è annegata in una vasca piena di acqua nella quale probabilmente erano caduti senza più riuscire ad emergere. Nella stessa vasca che si trova su un terreno privato, nella zona cosiddetta di protezione esterna del Parco nazionale d’Abruzzo, erano già morti altri due orsi nel 2010.Continua a leggere