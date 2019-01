Il ministro Centinaio incontra i gilet arancioni | il governo punta sull' emendamento

Il ministro dell'Agricoltura Centinaio : 'Crea di Spoleto presidio da valorizzare' : ... in un'ottica di sempre crescente difesa dell'olio italiano, fatto con olive italiane che deve rappresentare sempre di più un'eccellenza spoletina e italiana da salvaguardare nel mondo. Ringraziamo ...

La corte del ministro Centinaio costa oltre un milione di euro : Il governo del cambiamento ha segnato un piccolo record: oltre un milione di euro. È la cifra che in sette mesi Gian Marco Centinaio, ministro leghista delle Politiche Agricole e del Turismo, ha speso per consulenti, collaboratori e consiglieri. Una corte che fa impallidire tutti i suoi colleghi dell’esecutivo che non si sono avvicinati alla soglia...

Xylella - la svolta del ministro Centinaio : "Basta santoni - ci vuole la scienza : o il rischio contaggio sarà enorme" : Presentato in commissione il piano di emergenza per salvare gli ulivi e l'economia pugliese. Le risorse complessivamente ammonteranno a quasi 100 milioni: "Necessario un cambio di passo"

Xylella - il ministro Centinaio : "Basta con i santoni che benedicono gli ulivi. E' emergenza nazionale : accellerare le eradicazioni" : "La magistratura collabori e non intralci il piano. Penso vada sanzionato chi ostacola la rimozione delle piante infette con idee strane"

Il ministro Centinaio (Lega) difende rap e trap : 'E' evoluzione - non parliamo da anziani' : Le polemiche scaturite in seguito alla tragedia di Corinaldo continuano ad animare il dibattito socio-culturale onIine, ma anche in televisione e sulla carta stampata. Col passare dei giorni l'attenzione sembra essersi gradualmente spostata dal problema della sicurezza dei locali alla presunta pericolosità della musica trap, teorizzata negli ultimi giorni da numerosi opinionisti considerati autorevoli, che vedono nel nuovo filone del rap un ...

Oilos - Caria : ministro Centinaio firma decreto di riconoscimento dell'organismo interprofessionale latte ovino sardo. Passaggio storico che ... : L'Oilos, con sede legale a Oristano presso l'ARAS di Nuraxinieddu, è composta da 25 soggetti che hanno designato a loro volta 11 rappresentanti: 5 del mondo della cooperazione; 3 per la parte privata ...

Ucina : "Proficuo incontro con ministro Centinaio" : Roma, 7 dic., AdnKronos, - E' stato un "incontro proficuo" quello che Ucina ha avuto ieri con il ministro dell'Agricoltura e del Turismo, Gian Marco Centinaio, nell'ambito dell'iniziativa "Turismo ...

Cani randagi ovunque e strade da terzo mondo. il ministro Centinaio boccia la Sicilia turistica : Cani randagi ovunque e strade da terzo mondo. il Ministro Centinaio boccia la Sicilia turistica Sono stato in una località turistica in Sicilia dove c’erano più Cani randagi che cristiani, e dove l’immondizia veniva raccolta, in pieno Ferragosto, una volta a settimana. Ecco non porterei nemmeno un operatore turistico in quella località”. E’ la visione della Sicilia del Ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, espressa a Palermo, ...

Balneari - il ministro Centinaio sulla Bolkenstein : 'Al 99% andremo in infrazione' : 'A l 99,9% andremo in infrazione comunitaria'. A dirlo parlando della direttiva Bolkestein è il ministro Gian Marco Centinaio all'Assemblea pubblica straordinaria di Federturismo. 'Basta saperlo e ...

Maltempo - il ministro Centinaio : “Non lasceremo soli gli agricoltori dell’Agro Pontino” : “Non lasceremo soli gli agricoltori dell’Agro Pontino. Faremo il possibile per aiutare le centinaia di aziende agroalimentari messe in ginocchio dalle forti piogge e dall’innalzamento del livello del mare, condizioni che hanno creato una situazione di esteso allagamento in tutta la zona”. E’ quanto dichiara in una nota il Ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio. “Aspettiamo un ...

Il ministro Centinaio si schiera con gli agricoltori toscani : Milano, 21 novembre 2018 " Dal ministro Centinaio pieno sostegno ai produttori per controllare i predatori che danneggiano l'agricoltura. E'' quanto accaduto in occasione della Festa del Vino che si è ...