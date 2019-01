psbprivacyesicurezza

: Il match analyst: figura nascosta, ma importantissima, nel calcio - psbprivacyesic1 : Il match analyst: figura nascosta, ma importantissima, nel calcio - tramontano___a : Leggo con piacere: “Il match analyst è un VERO E PROPRIO ALLENATORE, specializzato nell’analisi dei video” “La cosa… - FcInterNewsit : Il match-analyst Salzarulo: 'Ecco le mie mansioni. Che soddisfazione segnare su schema da palla inattiva' -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Un giovane che si affaccia in questo mondo parte, in media, da poche centinaia di euro mensili; dalle categorie minori. Praticamente come se fosse uno stagista. Se si riesce a far carriera, i tattici ...