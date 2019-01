Il governo salva la banca amica di Grillo e Conte

Il decreto per salvare Carige è identico al decreto sulle banche del governo Gentiloni : identico parola per parola, come se fosse stato ricopiato: lo mostra il Sole 24 Ore, che ha confrontato i testi

Piano salva-banche in arrivo per il gruppo Carige : cosa il governo è pronto a fare : Lo Stato potrà acquistare azioni emesse da Banca Carige fino ad un miliardo ed entro sei mesi , su azione del Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF,. Il Piano sarà ripresentabile qualora non ...

Salva-Carige : il governo stanzia 2 miliardi Conte - sospetti Pd sul conflitto d’interessi : La bozza del decreto-legge prevede fino a 3 miliardi di euro di garanzie da parte del Tesoro sulle emissioni di obbligazioni di Carige. Prevista una linea di liquidità di emergenza e l’accesso alla ricapitalizzazione precauzionale come avvenuto per Mps

Di Maio attaccava Gentiloni per il salvataggio pubblico di Mps ma il governo Conte userà le stesse risorse per salvare Carige : Per salvare Carige il Governo Conte potrebbe attingere al fondo di 20 miliardi stanziato dal Governo Gentiloni per salvare MpS. Quel salvataggio che tanto animò un duro intervento dell'allora vicepresidente della Camera Luigi Di Maio nell'aula di Montecitorio contro l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni: "Poi è arrivato lei Presidente. Il suo primo atto politico? Un decreto per trasferire 20 miliardi di euro alle banche italiane". ...

Il governo vara il piano per il salvataggio di Banca Carige e Renzi ironizza sul cambiamento : Che cosa prevedono le misure del Governo? La "possibilità per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e ...

Banca Carige - il decreto del governo ha salvato l’istituto con soldi pubblici come ha fatto il Pd? : Il decreto varato dal Consiglio dei ministri per salvare la Banca Carige ricalca in parte quanto fatto dai precedenti esecutivi, guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, per salvaguardare altri istituti Bancari. Cosa prevede il decreto e quali sono le similitudini con quanto fatto nei casi precedenti come Mps e le popolari venete.Continua a leggere

Il governo salva Carige (a spese nostre) - Renzi attacca Di Maio e Salvini : "Vergognatevi" : Il Consiglio dei ministri mette nel conto lo stesso intervento del governo Pd targato Gentiloni. E prospetta un'eventuale...

'Salvataggio' Carige - Renzi e Boschi : 'E' un governo di bugiardi' : Monta sempre più la polemica politica sul "salvataggio Carige". Dopo la mossa del governo, con il decreto legge riguardante garanzie e ricapitalizzazione. Matteo Renzi attacca: "Salvini e Di Maio si devono vergognare. Sono ...

Il governo salva le banche - Renzi : 'Salvini e Di Maio piccoli imbroglioni' (VIDEO) : È durata soltanto dieci minuti la riunione straordinaria che, nella tarda serata di ieri, é servita al consiglio dei ministri del Governo Conte per varare un decreto volto a salvare la Cassa di risparmio di Genova. 'Il Governo ha fatto bene" ha commentato Matteo Renzi, che ha però immediatamente colto la palla al balzo per rimarcare come in passato, di fronte ad analoghi decreti salva banche voluti dai precedenti Governi, alcuni degli attuali ...

Carige - Renzi e Boschi contro il governo : “Ha salvato banca - come noi”. Salvini : “Noi intervenuti a difesa risparmiatori” : Il governo “ha salvato una banca“, “ha fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. Matteo Renzi e Maria Elena Boschi all’attacco di Lega e M5s dopo il Consiglio dei ministri che lunedì in tarda serata ha varato il decreto Tutela risparmi per risolvere la questione di banca Carige. L’esecutivo Conte ha stabilito di fornire una garanzia statale per i bond emessi dall’istituto bancario e previsto la possibilità di ...