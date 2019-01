Il governo britannico ha perso un altro voto su Brexit in Parlamento

Il governo britannico ha fatto firmare degli accordi di segretezza alle aziende in vista di Brexit : Diverse aziende farmaceutiche sono state invitate a firmarli per evitare che circolassero informazioni potenzialmente impressionanti sull'ipotesi di un "no deal"

Ora anche il governo britannico dice che la Brexit peggiorerà l'economia : Secondo un report governativo il Pil della Gran Bretagna, in caso di no deal, tra 15 anni sarà del 10,7% più basso che se fosse rimasta in Europa

Ora anche il governo britannico dice che la Brexit peggiorerà l’economia : (Christopher Furlong/Getty Images) Senza un accordo sulla Brexit il Prodotto interno lordo del Regno Unito nei prossimi 15 anni subirà contraccolpi anche molto seri: nel caso peggiore, il Pil britannico sarebbe del 10,7% più basso rispetto allo scenario in cui a vincere fosse stato il remain, permettendo alla Gran Bretagna di rimanere in Europa. Quelle che fino a questo momento potevano essere considerate speculazioni politiche, da oggi sono ...

Brexit - il governo britannico vuole impedire l’udienza alla Corte di giustizia dell’Unione europea : Poche ore fa la Corte Suprema del Regno Unito ha comunicato di avere ricevuto dal ministro per la Brexit una richiesta volta a ottenere il permesso di proporre appello contro una decisione nel caso che lo oppone a un gruppo di politici scozzesi e al direttore del Good Law Project, l’avvocato Jolyon Maugham. Il gruppo di politici aveva chiesto alla Court of Session, in Scozia, una pronuncia a proposito della notifica prevista ...

BREXIT - MAY : MARTEDÌ LA MOZIONE DI SFIDUCIA/ Ultime notizie - è caos nel governo britannico - IlSussidiario.net : BREXIT, 4 ministro si dimettono: May SFIDUCIAta dai Tories? Gli addii pesanti aumentano il rischio di una conta interna ai Conservatori.

Tensioni nel governo britannico - si dimette il ministro per la Brexit Raab : Londra - Il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab , si è dimesso. Lo ha annunciato su Twitter. 'Oggi mi sono dimesso da segretario per la Brexit. N on posso in buona coscienza sostenere i ...

Theresa May : “Sì del governo britannico all’accordo con l’UE sulla Brexit” : Theresa May, premier britannica, ha annunciato che il governo ha raggiunto un'intesa con i vertici dell'Unione Europea sulla Brexit. L'accordo dovrà essere votato dal Parlamento, poi diventerà operativo.Continua a leggere

Il governo britannico ha approvato l’accordo su Brexit : Ora dovrà essere ratificato dalle istituzioni europee, ma soprattutto dal Parlamento del Regno Unito