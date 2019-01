Il discorso di Trump sul muro con il Messico

Il discorso di Trump : “Crisi umanitaria al confine col Messico - il muro è essenziale” : Donald Trump ha parlato alla nazione per circa dieci minuti dallo Studio Ovale della Casa Bianca: il Presidente, che chiede 5,7 miliardi di dollari per la costruzione del muro al confine del Messico, ha evocato “una crescente crisi umanitaria e di sicurezza”. “L'immigrazione illegale e non controllata, ha detto, fa male agli americani. Dobbiamo agire subito”.Continua a leggere

Trump - atteso per le prossime ore - in prime time - il discorso alla Nazione a reti unificate : L'appuntamento è per questa sera alle 9 americane, le 3 di notte italiane,. Come annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, questa sera si rivolgerà alla Nazione in un discorso ...

Amal Clooney "distrugge" Donald Trump in un discorso agli Unca Awards di New York : Amal Clooney, avvocato 40enne specializzato nella difesa dei diritti umani e moglie dell'attore George Clooney, ha attaccato il presidente americano Donald Trump durante gli Unca Awards 2018, cioè i premi per la miglior copertura mediatica delle Nazioni Unite e delle sue agenzie. Clooney fa parte di una frotta piuttosto ampia di figure pubbliche che sta contestando l'approccio di Trump contro i media.Nel corso della sua carriera ha difeso ...