Il deputato tedesco di estrema destra Frank Magnitz non è stato pestato | ma è caduto

deputato tedesco di estrema destra picchiato a sangue in strada - è grave : "Motivi politici" : Frank Magnitz, 66 anni, è stato aggredito da tre uomini incappucciati mentre tornava a casa. Il partito di estrema destra Afd così ha ricostruito la vicenda: "Lo hanno colpito con una mazza di legno fino a che non ha perso i sensi e poi lo hanno preso a calci mentre era a terra"Giorno nero per la democrazia".