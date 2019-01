Il decreto salva-Carige di Lega e M5S è un copiaincolla di quello del governo Gentiloni

Padoan dice che il governo ha copiato il decreto 'salvabanche' del Pd : Il decreto su Carige 'è quasi una fotocopia del nostro su Mps'. Lo dice l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che, in un'intervista alla Stampa, spiega: 'Nel momento in cui viene messo in campo questo strumento si ha in mente una ricapitalizzazione precauzionale che permetta alla ...

Il decreto per salvare Carige è identico al decreto sulle banche del governo Gentiloni : identico parola per parola, come se fosse stato ricopiato: lo mostra il Sole 24 Ore, che ha confrontato i testi

Salvataggio Carige - pronti tre miliardi Articoli fotocopia del decreto per Mps : Il Tesoro crea un fondo di 1,3 miliardi per il 2019. Il copia e incolla del decreto Gentiloni su Mps e le banche venete. Prevista una linea di liquidità di emergenza e l’accesso alla ricapitalizzazione precauzionale come avvenuto per Mps

Mattarella firma il decreto salva-Carige Obbligazioni garantite fino a 3 miliardi : Il dossier della banca ligure approda alla Banca Centrale Europea, dopo la decisione del governo di aprire un paracadute pubblico |

Carige - la prima bozza del decreto : 5 miliardi pubblici per salvare la banca : 'Il Ministero dell'economia e delle finanze - si legge - è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di banca Carige', ma 'nel rispetto ...

decreto Carige : per il salvataggio della banca cinque miliardi pubblici : Garanzia dello Stato fino al 30 giugno, "evita grave perturbazione" "Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il ministero ...

Banca Carige - il decreto del governo ha salvato l’istituto con soldi pubblici come ha fatto il Pd? : Il decreto varato dal Consiglio dei ministri per salvare la Banca Carige ricalca in parte quanto fatto dai precedenti esecutivi, guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, per salvaguardare altri istituti Bancari. Cosa prevede il decreto e quali sono le similitudini con quanto fatto nei casi precedenti come Mps e le popolari venete.Continua a leggere

Banca Carige salvata per decreto dal governo : garanzia pubblica - paghiamo noi : Alla fine paghiamo noi. Il governo gialloverde interviene a sostegno di Banca Carige, l'istituto ormai arrivato a un passo dal baratro, ovvero il fallimento. Il Consiglio dei ministri termina con una riunione lampo, chiusa dopo una lunga riunione ristretta con il premier Conte. L'esecutivo ha varato

Verso un decreto salva-Carige. Arriva la garanzia pubblica sui bond. Ipotesi Sga (Tesoro) per gli Npl : Consiglio dei ministri-lampo per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare un’ampia parte dei 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...