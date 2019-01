Il decreto per salvare Carige è identico al decreto sulle banche del governo Gentiloni

Salvataggio Carige - pronti tre miliardi Articoli fotocopia del decreto per Mps : Il Tesoro crea un fondo di 1,3 miliardi per il 2019. Il copia e incolla del decreto Gentiloni su Mps e le banche venete. Prevista una linea di liquidità di emergenza e l’accesso alla ricapitalizzazione precauzionale come avvenuto per Mps

Lega punta i piedi sul decreto per reddito - così non votiamo : La Lega punta i piedi sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. 'Non ci sono soldi per i disabili, così non lo votiamo', si dicono deluse fonti del Carroccio. 'I fondi? Li ...

Giovedì Cdm ed evento (si spera) per reddito di cittadinanza e quota 100 - ma la Lega minaccia di non votare il decreto : A tarda sera arriva l'ennesima minaccia diretta al cuore del governo gialloverde. La Lega fa sapere, proprio mentre il premier Conte è ospite in tv, di non voler votare il reddito di cittadinanza "se non ci sono davvero i fondi per disabili e famiglie. Per adesso neanche un euro". Il provvedimento è quasi pronto. Già ieri se n'è discusso in un pre-consiglio e giovedì sarà sul tavolo dei ministri per ...

Carige - la bozza del decreto : garanzia pubblica sui bond fino a 3 miliardi - fino a 1 miliardo per la ricapitalizzazione : garanzia pubblica sulle nuove emissioni obbligazionarie di Carige fino a 3 miliardi di euro e sottoscrizione di azioni fino a 1 miliardo nel caso si rendesse necessaria la ricapitalizzazione precauzionale. Il tutto entro i primi sei mesi dell’anno, quindi eventualmente anche dopo le elezioni europee. Sono i due pilastri della bozza del decreto – non definitiva – entrata in Consiglio dei ministri lunedì sera. L’obiettivo dichiarato è ...

Carige - decreto del governo ricalca quello varato da Gentiloni nel 2016 per Mps : Salva-banche o salva-risparmio? Il decreto su Banca Carige varato lunedì sera dal governo gialloverde è subito finito al centro della polemica politica, con l’esecutivo che rivendica di aver tutelato i risparmiatori e il Pd che attacca: “Hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. In attesa di leggere il testo, dal comunicato del consiglio dei ministri emerge che il provvedimento è molto simile al “Salvarisparmio” ...

Carige - la prima bozza del decreto : 5 miliardi pubblici per salvare la banca : 'Il Ministero dell'economia e delle finanze - si legge - è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di banca Carige', ma 'nel rispetto ...

decreto Carige : per il salvataggio della banca cinque miliardi pubblici : Garanzia dello Stato fino al 30 giugno, "evita grave perturbazione" "Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il ministero ...

decreto Carige divide l'Italia - Renzi : 'si vergognino per offese e insulti'. Di Maio : 'noi non la venderemo a due euro' : E invece ora proprio loro, i populisti, potrebbero trovarsi costretti ad aiutare quel mondo che, in teoria, hanno sempre detestato, quelle banche che hanno sempre etichettato come poteri forti. Nel ...

Quando Di Maio e Di Battista sbraitavano per il decreto banche : Oggi il governo gialloverde si prepara a salvare Carige dal fallimento con un piano non dissimile da quello che evitò il default di altre banche. Ma allora il M5S - Di Maio e Di Battista in primis - sbraitavano contro il governo Gentiloni.Era il 12 luglio 2017, Quando l'allora deputato Alessandro Di Battista parlava di "falsi compagni" che regalavano "miliardi di quattrini nostri alle banche private, falsi liberisti sovvenzionati dai Fondi e ...

Il pacchetto pensioni : cosa cambia per la previdenza con il decreto del governo : Il governo sta per emanare il decreto pensioni, quello con le novità previdenziali su cui l’esecutivo lavora da mesi. Come riporta il quotidiano “il Sole 24 Ore”, in assenza di colpi di scena dovrebbe finire in Consiglio dei Ministri per il 10 gennaio. La bozza del decreto è già di dominio pubblico e conferma in toto le misure di cui tanto si parla da giorni, tanto è vero che sul quotidiano vengono chiariti molti degli aspetti più controversi ...

Carige - interviene lo Stato : via libera al decreto |Renzi attacca : "Noi insultati per anni - vergognatevi" |Salvini : "Tutelati i risparmiatori - non come voi" : Il consiglio dei ministri riunito d'urgenza ha approvato un decreto in favore dell'istituto ligure. Ed è polemica politica. Renzi all'attacco dell'esecutivo.

Trivelle - il governo poteva bloccarle con un decreto legge : “Recupereremo con una norma nel dl Semplificazioni” : Un decreto legge che non è stato approvato. Questo c’è dietro la questione dei tre permessi di ricerca di gas e petrolio nel mar Ionio concessi alla società americana Global Med. Una vicenda che ha provocato lo scontro tra Coordinamento nazionale No Triv e l’esecutivo e che rischia di segnare una divisione insanabile tra gli ambientalisti e il Movimento 5 Stelle che pure li ha appoggiati in diverse battaglie. Oggi, invece, lo scontro è ...

Banca Carige - via al decreto per tutelare i risparmiatori : Deciso in un Consiglio dei ministri straordinario. L'amministrazione straordinaria della Bce va avanti, ma vengono messi in sicurezza i risparmi e la clientela