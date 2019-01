Icardi | Wanda Nara | ' Rinnovo di contratto ancora lontano' Nessun contatto ufficiale

Inter-Icardi - è rottura : le parole di Wanda Nara aprono scenari di mercato : “Al momento attuale il rinnovo di Icardi con l’Inter e’ molto lontano dal concretizzarsi. Ci sono club molti importanti interessati a Mauro e per questo siamo molto lontani da un accordo”. Sono le importanti dichiarazioni rilasciate ad ‘As’ da Wanda Nara, moglie e agente del centravanti argentino dell’Inter che conferma sempre di più un possibile addio. “Le cifre di cui si e’ parlato in ...

Per gli argentini tra Icardi e l'Inter è finita : non rinnoverà il contratto. E Wanda Nara precisa... : Da una tv argentina, TycSports, ecco la notizia-bomba del mercato interista: Mauro Icardi non rinnoverà il contratto con l 'Inter, in scadenza il 30 giugno 2021. Secondo tale fonte, Wanda Nara avrebbe ...

Icardi - scuse per il ritardo. E Wanda cita Bukowski : Visualizza questo post su Instagram "In generale accetto senza problemi le chiacchiere di tutti e senza problemi le lascio perdere." @regiamag my cover !!! Rientrando al lavoro !! Milán Un post ...

Rinnovo Icardi - Wanda Nara prova a far saltare tutto : la richiesta della moglie di Maurito fa infuriare l’Inter : La moglie-agente del capitano nerazzurro ha intenzione di monetizzare al massimo la volontà dell’Inter di rimuovere la clausola di risoluzione dal contratto di Icardi Il Rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in attesa del ritorno del capitano nerazzurro in Italia dopo le vacanze in Argentina per mettersi ad un tavolo per trattare. Claudio Grassi/LaPresse Si siederà ...

Wanda Nara - incidente hot sul toro meccanico per la moglie di Icardi Video : Wanda Nara, ex moglie di Maxi Lopez e attuale moglie (nonché agente) di Mauro Icardi, lo ha ammesso con la massima sincerità: «I miei amici sanno come farmi divertire»....

Wanda Nara - in Argentina lo shooting è hot : la moglie di Icardi esagerata in perizoma [VIDEO] : Wanda Nara sul set fotografico è esagerata: l’atmosfera dello shooting diventa bollente con la moglie di Mauro Icardi in perizoma Wanda Nara in queste ore è protagonista di uno shooting fotografico in Argentina, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia. La bellissima moglie di Icardi è gettonatissima nel suo Paese natio ed ambita per servizi di moda e fashion. La splendida Wags ha ancora una volta deliziato i suoi fan social, ...

Rinnovo Icardi - rapporti tesi Inter-Wanda : resta il nodo ingaggio e clausola : Sembra ancora lontana la fumata bianca per il Rinnovo di contratto di Mauro Icardi con l' Inter. Come una telenovela a puntate, con i due innamorati che litigano pur sapendo di amarsi, ancora nessuna ...

Wanda Nara - video porno virale su Whatsapp : ma è davvero la signora Icardi? : Un video pornografico con presunta protagonista Wanda Nara gira su Whatsapp ed è arrivato anche in redazione a Leggo.it. Il video è diventato velocemente virale negli ultimi...

Bufera in casa Icardi-Nara : Wanda pubblica una FOTO con Maxi Lopez - il commento al veleno della sorella di Mauro : La FOTO postata da Wanda Nara con Maxi Lopez scatena l’ira della cognata: è ancora guerra in casa Icardi La famiglia Icardi-Nara crea sempre scompiglio e, in un modo o nell’altro, fa parlare di sè, mettendosi sempre al centro dell’attenzione. L’attaccante dell’Inter, la moglie e l’intera famiglia, sono volati in Argentina per trascorrere il Capodanno e godersi qualche giorno di vacanza prima del ritorno ...

