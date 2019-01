I Retroscena di Blogo | Il day time di Rai1 alla prova del 2019

I Retroscena di Blogo : Isola dei famosi 2019 - Jeremias Rodriguez non parte ? : Lui era pronto. Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen che abbiamo avuto modo di conoscere nell'edizione 2017 del Grande fratello vip era, anzi è nel cast dei concorrenti dell'edizione 2019 dell'Isola dei famosi. Anche noi di TvBlog lo avevamo in qualche modo ufficializzato e nel nostro post in cui vi annunciavamo il cast dei concorrenti figurava nella lista dei partenti per l'Honduras. ...

I Retroscena di Blogo : L'infiltrato (La Talpa) approda su Rai2 in autunno ? : Di certo il suo incontro con il mondo dei media dei giorni scorsi non è passato inosservato, Carlo Freccero ha voluto lasciare il primo segno (sperando non sia l'ultimo) rispetto alla seconda direzione di Rai2 che Fabrizio Salini gli ha affidato alla fine del 2018. Il suo incarico a tempo (un anno solare) parte con i fuochi di artificio di tante dichiarazioni che -ovviamente- dovranno passare per i vari organi decisionali della ...

I Retroscena di Blogo : L’Italia fra Giochi senza frontiere e Il Pranzo è servito : Wang Shu, uno dei più grandi architetti cinesi sostiene con forza che “perdere il passato significa perdere anche il futuro”. Probabilmente, mossi dalla stessa “anima”, anche i “costruttori” di format sono sempre più soliti volgere il proprio sguardo all’indietro per trarne vantaggio nel presente (e - perché no - nel futuro). Per questo anche in Italia stanno prendendo piede quelli che, in gergo televisivo, vengono chiamati “reboot”. ...

I Retroscena di Blogo : Barbara D'Urso di mercoledì su Canale 5 con un talk "very reality" : Si prospetta un 2019 davvero denso di impegni per una delle signore di Canale 5. Barbara D'Urso a breve, precisamente da domenica prossima, sarà la protagonista della seconda serie della Dottoressa Giò, oltre ad essere la padrona di casa del pomeriggio del giorno di festa con una edizione nuova di zecca di Domenica live, che come è arcinoto, andrà in onda dalle 17:20 e fino al preserale.La padrona di casa di Pomeriggio 5 sarà inoltre ...

Retroscena Blogo : Superbrain - annullata conferenza stampa con Paola Perego - ecco perché : Si sarebbe dovuta tenere martedì prossimo presso gli studi televisivi intitolati a Fabrizio Frizzi, in via Ettore Romagnoli, a Roma, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Superbrain condotta da Paola Perego. Ed invece, pochi minuti fa, la Rai ha comunicato l'annullamento dell'incontro con i giornalisti. Secondo quanto apprende Blogo, la decisione di Viale Mazzini sarebbe legata non soltanto (e non tanto) ai tempi ...

I Retroscena di Blogo : Adrian parte con un doppio appuntamento su Canale 5 : E' sicuramente l'evento televisivo di inizio 2019. Dopo innumerevoli slittamenti, l'ultimo dei quali proprio dello scorso mese di dicembre, Adrian, la serie a cartoni animati di Adriano Celentano con l'amichevole partecipazione in fase di scrittura di Milo Manara, Nicola Piovani, Alessandro Baricco e Vincenzo Cerami, partirà, salvo sorprese dell'ultimo minuto, lunedì 21 gennaio in prima serata su Canale 5.Ma forse tutti non sanno che la ...

I Retroscena di Blogo : Renzo Arbore e la via verso Rai1 : Mercoledì su Rai2 ha ottenuto un grande successo con la sua ultima fatica televisiva, quel "Guarda stupisci" che ha fatto fare al secondo canale della Rai record di ascolti ormai dimenticati per la rete posizionata sul tasto numero 2 dell'italico telecomando.La cosa che impressiona -favorevolmente- di più, dopo il dato di ascolto in se, è la fotografia del profilo del pubblico che ha seguito la prima puntata di questo nuovo programma con ...

Retroscena Blogo : Mai dire talk torna al giovedì per due puntate. Poi 'scapperà' da L'Isola : Mai dire talk tornerà a partire dal 10 gennaio. Il programma della Gialappa’s Band rimarrà stabile al giovedì, ma solo per due puntate, prima di passare alla serata successiva del venerdì.Il cambio di collocazione ci sarà anche se non immediatamente. La rete ha infatti deciso di mantenere la posizione originaria almeno fino a quando su Canale 5 non partirà L’Isola dei famosi, che prenderà il via – salvo ripensamenti dell’ultimo momento - ...

I Retroscena di Blogo : Arriva il Conto alla rovescia di Gerry Scotti su Canale 5 : A Mediaset non se ne stanno con le mani in mano. Non si appoggiano sugli allori e dopo il successo di Caduta libera che ha superato l'Eredità, gli ottimi ascolti di The wall e l'arrivo prossimo venturo di Avanti un altro con Paolo Bonolis, si testano nuovi prodotti per la fascia del preserale. I Retroscena di Blogo: Rai1 alla caccia di preserali ed access time prosegui la letturaI ...

Retroscena Blogo : Salvo Sottile cambia agente - lascia Presta e passa a Caschetto - obiettivo è rilancio di carriera : Molto, se non tutto, è cambiato a partire da Linea Gialla. Dal programma di cronaca nera di La7, rivelatosi nel 2013 un clamoroso flop, è iniziata la caduta libera della carriera di Salvo Sottile, giornalista classe 1973 che tra gli anni '90 e 2000 si era fatto notare per professionalità e capacità di bucare lo schermo su Mediaset e Sky conquistando poi la popolarità grazie a Quarto grado, andato in onda su Rete 4 dal 2010 al 2013 (erano ...

I Retroscena di Blogo : Marco Masini e Loredana Bertè verso il serale di Amici 2019 : Mentre è ormai in pieno svolgimento l'edizione 2018-2019 di Amici con la messa in onda del day time e del programma del sabato pomeriggio diffuso da Canale 5 è già in moto la macchina per mettere in piedi l'edizione serale del più popolare e longevo talent show della televisione italiana. Amici 18, puntata sabato 15 dicembre 2018: Giusy eliminata, Atene perde ancora, Marco Carta ...

I Retroscena di Blogo : The good doctor e l'approdo su Rai2 : Dunque The good doctor passa sulla seconda rete Rai e però, secondo quanto apprende TvBlog, di scippo non si tratta, ma praticamente di un ritorno a casa. Il telefilm che vede protagonista il bel Freddie Highmore infatti fu acquistato dalla seconda rete della Rai e poi in un secondo tempo, prima ancora che uscisse dalla culla, fu affidato alle calde e confortevoli braccia della sorella maggiore, ovvero Rai1, che l'ha svezzato, cresciuto ...

I Retroscena di Blogo : Marco Giallini con Rocco Papaleo al Dopo festival 2019 : Scorre lento ed inesorabile il fiume che pacioso e silenzioso che sta portando le sue acque verso il mare che ha un nome: Ligure ed un cognome: Sanremo. Il fiume è guidato da quella vecchia volpe dello spettacolo italiano che risponde al nome di Claudio Baglioni, intento a preparare il suo secondo ed ultimo (per il momento) festival della canzone italiana.Ma tra la scelta dei big e la proclamazione dei vincitori di Sanremo giovani la cui ...