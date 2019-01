I migliori televisori in arrivo nel 2019 in Italia

gqitalia

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Il Consumer Electronics Show di Las Vegas è il trampolino di lancio preferito dalle aziende per presentare in anteprima le line up dei prodotti che verranno poi centellinati nel corso dell'anno. Succede per auto, smartphone, laptop ed elettrodomestici, ma è soprattutto il segmento deia mostrare chiaramente le visioni dei produttori per l'anno appena cominciato. E la fiera di quest'anno testimonia la robusta accelerata impressa dai produttori dopo un 2018 di transizione: se mettiamo da parte LG OLED TV R, il primo televisore arrotolabile in commercio**, il grande protagonista è l'8K** che non è più soltanto un esperimento pindarico ma si afferma come punta di diamante dell'intera offerta. Uno standard che si affianca ai grandi trend registrati nel corso degli ultimi anni: schermi sempre più grandi, connessi e dotati ...