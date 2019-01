I centri storici sono beni da tutelare | la nuova proposta di legge riuscirà nell’impresa?

La Manovra suona l'assalto a spiagge e centri storici - il vero tesoretto del governo giallo verde : spiagge , litorali e centri storici , cioè la vera ricchezza italiana, sotto attacco. Limoni da spremere per far cassa e finanziare reddito di cittadinanza e pensioni. Nelle 190 pagine del ...

Nuova norma per centri storici - plauso dell'Ance di Ragusa : La Nuova norma approvata dalla Regione, sui centri storici , permetterà di far ripartire il comparto delle costruzioni. plauso dell'Ance di Ragusa

Una legge per la tutela dei centri storici : Nel nostro paese c'è sempre bisogno di fare chiarezza, specie in ambito giurisprudenziale. Prendiamo il caso dei centri storici , che secondo il dettato del Codice dei Beni culturali dovrebbero essere inclusi di diritto tra i beni culturali. L'articolo 10, comma 4, lettera g, identifica come beni culturali: "Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico".Il cuore delle nostre città ...

#tiromancino centri storici : luminarie natalizie 'private' - più manifestazioni di qualità e nuovi residenti : GROSSETO " Ci fosse un algoritmo per calcolare le scelte giuste al fine di rivitalizzare i Centri storici sarebbe tutto più semplice. Ma la sociologia non è una scienza dura e ogni centro città è una storia a sé stante. Pochi giorni fa sul Tirreno il presidente del centro commerciale naturale , Ccn, di Follonica " Massimiliano Rossi " sosteneva di voler ...

Puglia - centri storici a pagamento per i turisti durante le festività natalizie : dopo Polignano ci pensa anche Alberobello : centri storici a pagamento nella provincia di Bari. L’iniziativa parte dal comune di Polignano, cittadina a 20 chilometri dal capoluogo pugliese che – in occasione del Natale – illumina il borgo antico con le famose luminarie di Salerno ma chiede ai visitatori l’acquisto di una card da 5 euro per poter accedervi e per usufruire dei servizi. Fa di più: introduce dei tornelli per regolare gli ingressi. Insomma a una famiglia di quattro persone un ...