Hyundai svela al Ces navigazione olografica a realtà aumentata

Hyundai - Svelato il piano per l'idrogeno Fcev Vision 2030 : La Hyundai ha presentato il suo nuovo piano per la diffusione delle tecnologie propulsive fuel cell. La nuova strategia Fcev Vision 2030 punta a favorire l'impiego dell'idrogeno a livello globale, estendendo l'utilizzo delle celle a combustibile anche oltre al settore dei trasporti.Mezzo milione di Fcev all'anno. Il gruppo coreano esplorerà nuovi settori, proponendosi come fornitore di sistemi fuel cell non solo ad altri costruttori di ...