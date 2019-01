Ho incontrato Luca prima che sparisse Temo sia accaduto qualcosa di molto

huffingtonpost

: RT @marioadinolfi: STURZO E L'OCCASIONE STORICA di Mario Adinolfi Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato qualche ora f… - PdF_Piemonte : RT @marioadinolfi: STURZO E L'OCCASIONE STORICA di Mario Adinolfi Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato qualche ora f… - carlo_bravi : RT @marioadinolfi: STURZO E L'OCCASIONE STORICA di Mario Adinolfi Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato qualche ora f… - jrkbrn : RT @marioadinolfi: STURZO E L'OCCASIONE STORICA di Mario Adinolfi Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato qualche ora f… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Robert Guilloteau è un cittadino francese, si trova in Burkina Faso ed è l'ultima persona ad aver vistoTacchetto, 30enne di Vigonza di cui non si hanno notizie dal 15 dicembre. Si trovava appunto in Burkina Faso insieme ad Edith Blais, un'amica canadese. Guilloteau è stato raggiunto dal Corriere della Sera, e ha raccontato quello che sa sulla vicenda."Qui la situazione è seria un po' ovunque, per quanto riguarda l'allerta terrorismo, specie nel nord del Burkina Faso ... Sono preoccupato.che a quei due ragazzi siadi grave"Guilloteau è un pensionato di 64 anni. Si è trasferito dieci anni fa, quando si è pensionato:era un agricoltore a La Rochelle. L'ultima volta che hai due ragazzi è stato il 16 dicembre, giorno della loro scomparsa. Hanno passato la serata insieme."Li ho ...