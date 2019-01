Heroes of the Storm : diamo il benvenuto ad Imperius - ora disponibile : Heroes of the Storm è pronto ad accogliere un nuovo personaggio. Si tratta di Imperius, capo del Concilio di Angiris nonché Arcangelo del Valore, ora pronto a difendere il Nexus. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Blizzard per tutti i dettagli: Read more…

Suda 51 : "No More Heroes 3 sarà come The Avengers" : Suda51, l'eccentrico sviluppatore del franchise No More Heroes, ha già iniziato a lavorare su una bozza preliminare di No More Heroes 3, e anche se per il momento non è del tutto chiaro se il gioco ci sarà o meno, lo sviluppatore condivide alcune idee su dove potrebbe andare a parare il nuovo sequel.come riporta Gamingbolt, il designer giapponese ha paragonato la sua attuale visione a The Avengers: "In No More Heroes 3 Travis combatterà gli ...

Heroes of the Storm : Blizzard tronca la scena eSport - giocatori e cronisti vengono lasciati a piedi : Blizzard ha preso quella che dev'essere stata una decisione molto difficile: cancellare la lega ufficiale di Heroes of the Storm, ovvero il panorama eSport legato al MOBA della celebre casa californiana.Seguendo una politica di razionalizzazione delle spese, questo ha comportato allo spegnimento della branca competitiva del suo MOBA, lasciando id fatto a piedi centinaia di giocatori e addetti ai lavori del panorama eSport di HOTS. I numeri ...

eSports : Termina il supporto a Heroes of the Storm! Abbandonato il MOBA Blizzard : Heroes of the Storm è morto. Una frase che molti non vogliono nemmeno sentire, ma è così, purtroppo. Blizzard ha annunciato ufficialmente un aggiornamento sullo sviluppo del suo MOBA personale. A quanto pare, i numeri che il gioco riusciva a fare non erano abbastanza per continuare ad avere tutta l’attenzione della casa. Non preoccupatevi, rimarrà con noi, ma dovremo dire addio ad alcune cose, come, per esempio, agli HGC! Il supporto a Heroes of ...