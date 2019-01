Heidi Klum | «Sposarsi per la terza volta è credere ancora nell’amore»

Heidi Klum sposerà il chitarrista Tom Kaulitz : Sui social la modella Hiedi Klum ha scritto “Ho detto si’!” postando uno scatto del prezioso anello che Tom Kaulitz le ha regalato. La modella, 45 anni, e il chitarrista dei Tokio Hotel, 29, si frequentano dallo scorso marzo. Per la Klum si tratta del terzo matrimonio: è stata sposata con lo stilista Ric Pipino e con il cantante Seal (da cui ha avuto tre figli, mentre dalla relazione con Flavio Briatore è nata la primogenita ...

Heidi Klum sposerà il chitarrista dei Tokio Hotel : “Ho detto si’!” ha scritto Heidi Klum postando uno scatto del prezioso anello che Tom Kaulitz le ha regalato. La modella, 45 anni, e il chitarrista dei Tokio Hotel, 29, si frequentano dallo scorso marzo. Per la Klum si tratta del terzo matrimonio: è stata sposata con lo stilista Ric Pipino e con il cantante Seal (da cui ha avuto tre figli, mentre dalla relazione con Flavio Briatore è nata la primogenita Leni). Per Tom Kaulitz ...

Tom Kaulitz dei Tokio Hotel sposerà Heidi Klum nel 2019 : Fresco di divorzio, Tom Kaulitz è già pronto per intraprendere un altro passo importante: quello di convolare a nozze con Heidi Klum nella primavera del 2019. La notizia è giunta via social durante la Vigilia di Natale, con un romantico scatto che ritrae la modella e il chitarrista felici insieme. Nella foto si intravedono l'anello di fidanzamento e l'indubbia didascalia che accompagna la foto "Ho detto sì". Una decisione alquanto inaspettata ...

