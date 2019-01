Gli scarti delle bevande diventano energia rinnovabile | Gruppo Illiria e la sfida

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Il, riferimento in Italia per la distribuzione automatica, chiude l’anno con una grande vittoria: quella della sostenibilità. Infatti, nell’ultimo triennio, l’azienda friulana è riuscita a produrre 60.000 kwt dielettricaattraverso lo smaltimento degli, nella fattispecie fondi di caffè, tramite impianti a biogas.Un’azione mirata per ridare valore e poter sfruttare al meglio materiale che, altrimenti, verrebbe eliminato. L’attenzione all’ambiente attraversa anche gli stabilimenti di produzione, con il sistema di recupero dei gas fluorurati tecnici, i pannelli fotovoltaici nelle sedi di Udine e Roma, e il solo utilizzo di automezzi ecologici e macchine distributrici in classe A++. Lo stesso approccio lo si può trovare infine anche nell’offerta al consumatore, che al giorno d’oggi presta sempre più attenzione ai più prodotti, ...