Gli embrioni degli squali sono cannibali?

Il 2019 è il futuro : dall’addio al chilogrammo al Dna modificato ne Gli embrioni - ecco tutte le ‘promesse’ scientifiche del prossimo anno : Il successore dell‘acceleratore più grande del mondo avrà finalmente un suo progetto; le questioni aperte sulla tecnica del taglia e incolla del Dna, ovvero la Crispr, dopo la nascita delle gemelle cinesi da embrioni con il genoma modificato ; nuovi grandi telescopi: queste sono solo alcune delle attese scientifiche del 2019 secondo la rivista Nature. Il nuovo anno potrebbe essere inoltre quello propizio per la costruzione ...

Tecnologia - le innovazioni più importanti del 2018 : dalla stampa 3D fino aGli embrioni sintetici : Technology Review, rivista del MIT, ha individuato le 10 innovazioni più importanti del 2018, che “modelleranno il modo in cui vivremo e lavoreremo nei prossimi anni“: si va dalle stampanti 3D in grado di lavorare il metallo, che “potrebbero cambiare il modo in cui produciamo gli oggetti di massa“, fino al primo embrione artificiale, ottenuto all’università di Cambridge a partire da cellule staminali. Nella top 10 ...