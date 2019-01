Giovanni Terzi | il nuovo amore di Simona Ventura | «Se son rose stanno già fiorendo»

Giovanni Terzi e Simona Ventura/ Siparietto a Storie Italiane : 'L'importante è la felicità - oggi sono felice' : Simona Ventura pizzicata con Giovanni Terzi. La foto pubblicata in esclusiva dal settimanale 'Chi' vede la coppia a cena insieme: 'ci frequentiamo da poco'

Simona Ventura - nuovo amore dopo Gerò Carraro : è il giornalista Giovanni Terzi : “Siamo amici da tanto tempo, ma ci frequentiamo da poco”. Così Simona Ventura, raggiunta da Chi nel numero in edicola mercoledì 9 gennaio, cerca di gettare acqua sul fuoco circa la sua nuova presunta love story. Poco tempo dopo la fine della relazione con Gerò Carraro (annunciata e celebrata con tanto di video ricordo sui social), infatti, Simona Ventura ha trovato un nuovo amore. Lui è il giornalista Giovanni Terzi, ha 54 anni, ed è ...

Chi è Giovanni Terzi - il nuovo fidanzato di Simona Ventura : Bello e di successo, Giovanni Terzi è il nuovo fidanzato di Simona Ventura. Classe 1964, è il figlio di Antonio Giovanni Battista Terzi, celebre giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera, venuto a mancare nel 2011. Cresciuto in un ambiente intellettuale e circondato da grandi professionisti del giornalismo, ha seguito le orme di suo padre diventando il direttore della testata online Il Giornale Off e una delle firme più prestigiose de ...

Simona Ventura non è più single. Giovanni Terzi : "Ci frequentiamo da un mese" : Dopo le voci circolate in rete negli ultimi giorni, è arrivata la conferma ufficiale: Simona Ventura non è più single. Dopo la fine della sua lunga relazione con Gerò Carraro, la conduttrice ha intrapreso una nuova frequentazione, che è stata resa pubblica proprio da Giovani Terzi, l'uomo che ha conquistato Super-Simo, infatti il giornalista ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente, nella quale ha parlato della nascente relazione."Io e ...

