Giovanni Malagò | “La parola sport dovrebbe essere inserita nella Costituzione”

Giovanni Malagò a 360° : “Sulla Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia. Il sogno Milano-Cortina prosegue. Paltrinieri portabandiera a Tokyo? Perchè no…” : È un Giovanni Malagò a tutto campo quello che questa mattina è stato ospite ai microfoni di Radio1 nel corso della trasmissione “Radio Anch’io sport”. Il presidente del CONI ha toccato numerosi argomenti di grande importanza, incominciando dalla spinosa questione della Supercoppa italiana che si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita. “Sul caso della Supercoppa vediamo il trionfo dell’ipocrisia da parte di tante ...

Giovanni Malagò : "Sul caso della Supercoppa italiana c'è il trionfo dell'ipocrisia : "Sul caso della Supercoppa c'è il trionfo dell'ipocrisia da parte di tante persone". Questa l'opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alle polemiche sollevatosi sulla Supercoppa italiana, che Juventus e Milan si contenderanno il 16 gennaio a Gedda in uno stadio dove le donne potranno accedere ma non in tutti i settori."La Lega di Serie A ha fatto un bando e l'offerta migliore è stata quella dell'Arabia ...

Coni - Giovanni Malagò tuona sulla Supercoppa : “quanta ipocrisia nel mondo del calcio” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato delle discussioni nate attorno alla disputa della Supercoppa italiana in quel di Gedda “Sul caso della Supercoppa c’è il trionfo dell’ipocrisia da parte di tante persone“. E’ l’opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla Supercoppa italiana che si giocherà il 16 gennaio a Gedda in uno stadio dove le donne potranno accedere ma non ...

Giovanni Malagò - la ricetta contro la violenza negli stadi : 'Dopo un coro razzista - tutti a casa' : Se non è un consegnarsi alla politica... Almeno, unica cosa buona, è previsto il finanziamento automatico allo sport con tetto minimo del 32% delle entrate dello Stato'. Presidente, nel 2020 scade il ...

Razzismo - Giovanni Malagò : “gli arbitri devono avere la facoltà di interrompere le partite” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato del ben noto casa Koulibaly che sta facendo molto discutere in queste ore In caso di cori razzisti “l’arbitro deve avere la facoltà, oltre di sospendere, di poter chiudere la partita“. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando all’Adnkronos l’ultimo episodio di Razzismo ai danni di Koulibaly durante Inter-Napoli. “Bisogna far sì che non ...

Collari d’Oro 2018 - consegnati i riconoscimenti al Salone d’Onore del CONI. Giovanni Malagò : “Garanzia per il futuro dello sport italiano” : Al Salone d’Onore del CONI si è tenuta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo, massima onorificenza dello sport italiano. Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha subito ricordato il compleanno di Alberto Tomba, atleta del secolo assieme a Sara Simeoni, ed il genetliaco di Antonio Rossi, che ha condotto la consegna assieme a Diana Bianchedi ed Oscar De Pellegrin. Il numero ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’allarme di Giovanni Malagò : “Sarà dura battere Stoccolma - hanno una lobby fortissima” : E’ corsa a due per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Milano-Cortina ha ora un unico ostacolo rappresentato dalla capitale svedese Stoccolma dopo che Calgary ha detto “No“ attraverso un referendum cittadino che ha dato esito negativo. E dunque la sfida tra la candidatura nostrana e quella scandinava animerà la scena e se, inizialmente, c’era ottimismo sulla situazione in Svezia non così favorevole ...

Riforma dello sport - Giovanni Malagò : “Governo disposto ad ascoltarci. Ci saranno novità? Mi sembra che ci siano i presupposti” : Giovanni Malagò è tornato a parlare in merito alla Riforma dello sport contenuta all’interno della Legge di Bilancio che il governo dovrebbe approvare prima di Natale. Il Presidente del Coni aveva parlato a lungo con i sottosegretari Giorgetti e Valente nelle scorse settimane, lo scontro tra il numero 1 dello sport italiano e i due politici era stato molto aspro in merito a questo tema ma nelle ultime ore i rapporti sembrano essere ...

CONI - passi avanti dopo l’incontro odierno sulla riforma? Carlo Mornati è fiducioso - Giovanni Malagò non parla : Carlo Mornati, segretario generale del CONI, raggiunto dall’ANSA al termine dell’odierno incontro sulla riforma del Comitato olimpico italiano, si è detto fiducioso per il prosieguo della trattativa che porti ad un risultato soddisfacente per tutte le parti in questione. Bocca cucita invece dal numero uno Giovanni Malagò. Mornati ha dichiarato: “Il fatto che ci sia una riforma successiva è scontato se restano questi i ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Giovanni Malagò : “Un grande gioco di squadra con un unico obiettivo - riportare i Giochi in Italia” : “Noi crediamo che la chiave vincente del nostro progetto sia la parola insieme. Insieme perché uniamo il pubblico col privato, la tradizione con l’innovazione, l’efficienza di una grande metropoli col fascino incantevole della montagna. E’ un grande gioco di squadra con un unico obiettivo: riportare i Giochi Olimpici in Italia. La nostra è una sfida avvincente. E’ il sistema organizzativo dell’Italia che ...

Coni - Giovanni Malagò loda la candidatura Milano-Cortina : “tradizione ed innovazione” : Coni, Giovanni Malagò ha parlato dell’ipotesi che vedrebbe i Giochi olimpici invernali del 2026 disputarsi a Milano e Cortina “Una candidatura che punta su tradizione e innovazione“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla candidatura ai Giochi olimpici invernali del 2026 di Milano e Cortina che sarà presentata domani a Tokyo. “C’è un filo conduttore -aggiunge il numero uno dello sport ...

Giovanni Malagò incontra Giorgetti e Valente : “Clima disteso - passi in avanti sulla riforma dello sport” : Oggi Giovanni Malagò ha incontrato Giancarlo Giorgetti e Simone Valente, il Presidente del Coni e i due sottosegretari hanno parlato in merito alla riforma dello sport contenuta all’interno della Legge di Bilancio che il Governo dovrà approvare entro la fine dell’anno. Il numero 1 dello sport italiano ha mostrato un velato ottimismo: “Accordi raggiunti assolutamente no, ma decisamente un clima molto disteso, propositivo e ...

Coni - Giovanni Malagò sulla querelle col Governo : “tutti gli atleti sono dalla nostra parte” : Coni, Giovanni Malagò ha parlato della cosiddetta ‘trattativa’ da intraprendere con il Governo per la gestione dello sport italiano “Gli atleti stanno tutti con il Coni, perché il Comitato è la loro storia”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presente all’evento ‘Lo sport italiano: passato, presente e futuro’, presso la Palestra Musia, sulla riforma in tema di sport inserita dal ...