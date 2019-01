Gilet gialli | il giornalista francese Jerome Gautheret | Non gli interessa

La polemica con Parigi non frena Di Maio 'Presto un incontro con i Gilet gialli' : Il leader dei Cinquestelle annuncia: 'Presto un incontro con esponenti del movimento di protesta francese' che diventerà partito; obiettivo creare nuove alleanze in vista delle europee. Salvini oggi a ...

Di Maio vuole davvero allearsi con i Gilet gialli in Europa : Il vicepremier, Luigi Di Maio, rilancia l'invito ai gilet gialli di marciare insieme: li "incontrerò presto per unirci nell'Ue" dice il leader M5s in un'intervista a Il Fatto Quotidiano "sto formando un gruppo per le Europee. E nei prossimi giorni incontrerò anche alcuni dei gilet gialli. Stiamo organizzando un contatto, di certo con la parte che crede nell'impegno politico non ...

Europee - Di Maio guarda ai Gilet gialli che però rispondono picche : In vista delle elezioni Europee, il leader del M5s, Luigi Di Maio, intende formare un nuovo gruppo politico. E, dopo la lettera di endorsement alla loro battaglia, punta ai gilet gialli francesi. I ...

La pasionaria dei Gilet gialli : 'Mai accordi con Di Maio' : Roma, 9 gen., askanews, - 'Inaccettabile. Il vostro vicepremier ha perso un'occasione per tacere'. Secca e senza mezzi termini la leader e fondatrice del movimento dei gilet gialli Jacline Mouraud ...

Di Maio : 'Incontrerò presto i Gilet gialli per unirci nell'Ue' : Roma, 9 gen., askanews, - 'Incontrerò presto i Gilet per unirci nell'Ue. Le banche? Diventino statali', così Luigi Di Maio risponde alle domande del Fatto quotidiano da Bruxelles. Sulla mossa dei ...

Pasionaria Gilet gialli : no ingerenze : 22.30 "No alle ingerenze di Di Maio". Così Jacline Mouraud,la "Pasionaria" ex portavoce della cosiddetta ala moderata dei Gilet gialli, boccia l'iniziativa del vicepremier italiano e la sua mano tesa per mettere a disposizione del movimento francese la piattaforma Rousseau. "Se devo dirla tutta penso che l'Italia sia l'Italia e la Francia sia la Francia: non siamo lo stesso popolo-afferma- penso che quella del vostro vicepremier sia ...

Gilet gialli - continua scontro Italia-Francia. Il movimento a Di Maio : “No a ingerenze” : La mano tesa dal vicepremier Luigi Di Maio al movimento dei Gilet Gialli non ha ricevuto l'effetto sperato: "È una proposta del tutto inattesa, se non sconveniente", ha detto Jacline Mouraud, la 'pasionaria' ex portavoce della cosiddetta ala moderata del movimento. "Non siamo lo stesso popolo, penso che quella del vostro vicepremier sia un'ingerenza negli affari interni del nostro Paese". .continua a leggere

I Gilet gialli snobbano Di Maio : DALL'ITALIA “La politica di rigore si deve incontrare con l’intervento concreto”, ha detto a “Porta a Porta” il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito al caso delle navi SeaWatch e SeaEye: “L’importante è farli sbarcare a Malta: non ha più senso tenere in mare persone in quelle condizio

Pasionaria Gilet gialli - no a Di Maio : ANSA, - PARIGI, 08 GEN - "No alle ingerenze di Di Maio": parola di Jacline Mouraud, la 'Pasionaria' ex portavoce della cosiddetta ala moderata dei gilet gialli, che intervistata dall'ANSA a Parigi ...

Il nuovo murales dedicato alle proteste dei Gilet gialli : ecco 'la libertà' di Delacroix riadattata : Il famoso dipinito 'La libertà che guida il popolo' di Eugène Delacroix si trasforma in murales e si riadatta all'attualità. Al posto delle classi sociali unite e armate ci sono i gilet gialli, ...

Pasionaria Gilet gialli - no a Di Maio : ANSA, - PARIGI, 08 GEN - "No alle ingerenze di Di Maio": parola di Jacline Mouraud, la 'Pasionaria' ex portavoce della cosiddetta ala moderata dei gilet gialli, che intervistata dall'ANSA a Parigi ...

Carige - Delrio (Pd) : “M5s e Lega hanno fatto come noi - sono capaci solo di polemiche”. E attacca Di Maio su Gilet gialli : “Carige? Noi non siamo come loro (governo M5s-Lega, ndr), pensiamo che sia giusto difendere i risparmiatori. Ma non si capisce perché è giusto se lo fanno loro ed è sbagliato se lo facciamo noi con le stesse identiche modalità. Gli italiani dovrebbero aprire gli occhi su un governo molto capace a fare polemiche, ma poco capace di trovare soluzioni originali ai problemi del Paese”. sono le parole del presidente dei deputati Pd, ...

Di Maio pro Gilet gialli - interviene l’Eliseo : “Niente polemiche - si tratta solo di campagna elettorale” : Dopo un botta e risposta Italia-Francia seguito all’endorsement di Luigi Di Maio ai Gilet gialli, ecco arrivare dall’Eliseo un tentativo di chiudere la questione. Secondo Parigi le parole del ministro italiano sono soprattutto una forma di «comunicazione a fini elettorali interni» dell’Italia, magari rivolta a Matteo Salvini o Alessandro Di Battist...

L'ex braccio destro di Le Pen ha registrato il marchio 'Gilet Gialli' : Nel 2017 Florian Philippot ha lasciato il Front National perché la sua linea politica social-sovranista e un conflitto di interesse interno tra aree e associazioni da lui presiedute hanno incrinato i ...