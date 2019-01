Gigi Buffon e la depressione | ‘Se non l’avessi condivisa forse non ne sarei uscito’

Gigi Buffon ha sofferto di depressione : ‘Se non l’avessi condivisa forse non ne sarei uscito’ : “Se non avessi condiviso l’esperienza con la depressione con altre persone, forse non ne sarei uscito. Ebbi la lucidità di capire che quel momento rappresentava uno spartiacque tra l’arrendersi e fare i conti con le debolezze che abbiamo tutti. Non ho mai avuto paura di mostrarle”, lo racconta candidamente Gigi Buffon, portierone attualmente in forza al Paris Saint-Germain ma ex capitano di Juventus e Nazionale (per non parlare del ...

Gigi Buffon : 'Quando ho sfidato il figlio di Chiesa ho pensato di smettere' : 'Ricordo bene quando lo affrontai, mi ha fatto un po' strano. Ero disorientato ', confessa Gigi Buffon a Eurosport : 'Ho pensato anche di smettere '. Già, l'ex portiere della Juventus è rimasto ...

Gigi Buffon loda Neymar e Mbappè : 'vinceranno loro i prossimi 5 Palloni d'Oro' : Kylian, lo conosciamo tutti, ha 19 anni, ha il mondo nelle sue mani. Se Kylian decide e dice 'Devo vincere cinque Palloni d'oro in dieci anni lo farà. Tutto dipende da lui '.

Paratici - retroscena su Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon - : Paratici ha parlato anche di Antonio Conte e Massimiliano Allegri: 'Negli ultimi otto anni abbiamo avuto due dei migliori allenatori del mondo come Conte e Allegri. Sono due allenatori diversi: Conte ...

Dalla separazione con Buffon alla futura maternità - Alena Seredova racconta la sua vita senza Gigi : Alena Seredova torna sull’argomento ‘Buffon’: la vita della modella ceca accanto al nuovo compagno ed ai figli Alena Seredova si confessa alla rivista ‘Chi’. La nuova vita della modella ceca senza Buffon, ma accanto al nuovo compagno ed ai figli, Alena la racconta al rotocalco, partendo Dalla futura professione dei suoi pargoli: “non mi interessa che cosa faranno. So anche che portano un cognome pesante, ...

Scritte Fiorentina-Juve - Gigi Buffon duro : 'chi le ha fatte è stato condannato dalla vita' : Fiorentina-Juve, le Scritte contro Scirea e l'Heysel hanno suscitato scalpore nel mondo del calcio: arrivano le critiche anche da parte di Buffon ' Una persona che scrive una cosa simile è già stata ...

Gigi Buffon vuole la sfida contro i suoi ex compagni : “ok affrontare la Juve - ma non in finale” : Gigi Buffon si appresta a vivere un’ultima giornata di Champions League al cardiopalmo col PSG alla ricerca del pass per gli ottavi “La Juve mi piacerebbe incontrarla sempre, tranne che in finale. Lì la vorrei evitare perché sarebbe un colpo basso della vita che non so se riuscirei a parare al meglio. Tutti gli altri incroci invece mi andrebbero bene“. Lo ha detto Gigi Buffon pensando a una ipotetica finale di Champions ...

Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico : siparietto in diretta tv nel post Napoli-PSG : Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico hanno dato vita ad un siparietto in diretta tv dopo la gara del Napoli contro il PSG “E’ normale subire qualcosa, penso alla fine che il loro gol sia stato meritato”, Gigi Buffon ha commentato così il pareggio di ieri sera tra Napoli ed il suo PSG ai microfoni di Skysport. Nel post partita il portiere ha trovato ad intervistarlo la compagna Ilaria D’Amico, la quale ha voluto ‘difendere’ ...