Ghali e Mariacarla Boscono escono allo scoperto

people24.myblog

: #Ghali e Mariacarla Boscono stanno insieme: arriva il bacio ufficiale - blogtivvu : #Ghali e Mariacarla Boscono stanno insieme: arriva il bacio ufficiale - infoitcultura : Ghali e la supermodel Mariacarla Boscono: è nata una coppia - infoitcultura : Ghali insieme a Mariacarla Boscono alle Maldive -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Il rappere la modellasi sono conosciuti a Milano dopo l’estate, ora sono in vacanza insieme alle Maldive e promettono di essere la coppia più scoppiettante di questo 2019, condividono una clip con tanto di bacio a sorpresa sulla spiaggia. Lei vive tra l’Italia e la Francia.è stata la rivelazione dell’anno, è sempre stato schivo e riservato sulle vicende di cuore. Alle Maldive.non resistono alla tentazione di un siparietto a due. E così la clip in cui giocano a ping pong sulla sabbia e si scambiano un bacio appassionato con la racchetta in mano fa impazzire il web. La compagna di, una delle top model italiane più conosciute degli ultimi vent’anni che, nel corso della propria carriera, ha lavorato praticamente per tutte le più grandi case di moda al mondo conosciute. La top model ha ...