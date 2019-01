Fumetti | cosa leggere a gennaio 2019

gqitalia

: @FeniceArde @semioticmonkey Cosa simile è accaduta a noi con la 'Libreria condivisa'. Mio figlio (quarta elementare… - TheClash976 : @FeniceArde @semioticmonkey Cosa simile è accaduta a noi con la 'Libreria condivisa'. Mio figlio (quarta elementare… - Adri19510 : RT @MauroCelestini: @COISPpolizia Verissimo e giustissimo.. Ma purtroppo nella realtà è tutta un'altra cosa... E quando lo capisci perché… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Per essere solo all'inizio di un nuovo anno, sono già tantissimi i nuovie graphic novel pronti a invadere le librerie del nostro Paese. Per scegliere bene nel mare delle novità in uscita a, ecco una serie di volumi che sapranno conquistare ogni tipo di palato. Buona lettura!Andy - I fatti e la favola Andy, i fatti e la favolaUna monumentale biografia asu Andy Warhol, il re della Pop Art, realizzata dalsta olandese Typex. Dieci capitoli per dieci diversi momenti della vita del geniale artista di Pittsburgh, ognuno di essi disegnato con lo stile che quest'ultimo utilizzata per le sue illustrazioni nel periodo narrato. Una graphic novel da, ried esporre come fosse un'opera d'arte, con il suo taglio delle pagine in argento a specchio e una copertina che ricorda gli scatoloni del detersivo Brillo resi immortali dallo stesso Warhol. Bao ...