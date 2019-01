Francia | Coppa di Lega | Badiashile è l' eroe del Monaco | Rennes steso ai rigori

Coppa di Francia - Modeste a chi? Due squadre allenate e due vittorie in 24 ore : L'ennesima incredibile storia di Coppa ci porta in Francia , merito di Jimmy Modeste . L'ex difensore francese, classe 1981 di origine capoverdiana, ha raggiunto in un solo weekend più della notorietà ...

Coppa di Francia - altro che tecnico Modeste : 2 squadre - 2 vittorie - in 24 ore : In 24 ore si è qualificato per due volte ai sedicesimi di Coppa di Francia. E ogni volta guidando dei dilettanti all'arrembaggio, ottenendo lo scalpo di due club professionistici. È la storia di Jimmy ...

Il Marsiglia è stato eliminato dalla Coppa di Francia da una squadra dilettantistica : In una delle partite dei trentaduesimi di finale di Coppa di Francia, la Coppa nazionale del campionato francese, la squadra dilettantistica dell’Andrezieux, con sede in una città di 9.000 abitanti e iscritta alla quarta divisione nazionale — l’equivalente della nostra

Coppa di Francia : Il Psg cala il poker : Il Psg avanza in Coppa di Francia. La squadra di Tuchel cala il poker in casa dei bretoni del Pontivy, formazione della quinta divisione, 0-4, e supera il quarto turno. Successo deciso dall'autorete ...

Coppa di Francia : Marsiglia umiliato dall'Andrézieux - poker del Tolosa al Nizza. Avanti Psg e Monaco : Il PSG vince senza problemi sul campo de l Pontivy in Coppa di Francia, 4-0 il risultato finale, . Per il resto le sorprese non mancano: il Monaco vince solo 1-0 contro il Canet Roussillon, decisivo ...

Coppa di Francia - tutto facile per il Psg : in gol Neymar e Mbappè : Dopo la clamorosa eliminazione del Marsiglia contro una squadra dilettante è continuato il programma valido per la Coppa di Francia, in serata in campo anche il Psg che ha vinto nettamente contro il Pontivy, la partita non è stata mai in discussione, si è vista infatti in campo la grande differenza tecnica. Il match su è sbloccato con un autogol, poi prima Neymar e poi Mbappé su calcio di rigore chiudono definitivamente i conti. Nel finale ...

Coppa di Francia - Marsiglia eliminato dai dilettanti dell'Andrezieux : Garcia adesso rischia : Dopo l'Angers ieri, la Coppa di Francia regala ancora sorprese. Un'altra squadra di quarta serie, l'Andrezieux, ha clamorosamente eliminato una big del calcio transalpino, come il Marsiglia di Rudi ...

Coppa di Francia - disastro Marsiglia : Dopo l'Angers ieri, la Coppa di Francia regala ancora sorprese. Un'altra squadra di quarta serie, l'Andrezieux, ha clamorosamente eliminato una big del calcio transalpino, come il Marsiglia di Rudi ...

Coppa di Francia - figuraccia Marsiglia : fuori con club di quarta divisione : Marsiglia - Marsiglia sempre più in crisi. La squadra di Rudi Garcia è stata eliminata nei 32esimi di finale di Coppa di Francia dall'Andrezieux, club di National 2, quella che è in pratica la serie D ...

Coppa di Francia - clamorosa figuraccia del Marsiglia : eliminato dai dilettanti : La Coppa Di Francia regala clamorose sorprese. Nella giornata di oggi una squadra di quarta serie, l’Andrezieux, ha eliminato il Marsiglia di Rudi Garcia. Nei 32mi di finale, Strootman e compagni sono stati eliminati dai dilettanti che militano in National 2, l’equivalente della Serie D italiana. Di Ngwabije (17′) e Milla (’82) i gol dell’Andrezieux, la partita si è inoltre disputata sul campo neutro di ...

Coppa di Francia - Marsiglia eliminato dai dilettanti dell'Andrezieux : Dopo l'Angers sabato, la Coppa di Francia regala ancora sorprese. Un'altra squadra di quarta serie, l'Andrezieux, ha clamorosamente eliminato una big del calcio transalpino, come il Marsiglia di Rudi ...

Coppa Francia - Marsiglia che figuraccia : ANSA, - ROMA, 6 GEN - Dopo l'Angers ieri, la Coppa di Francia regala ancora sorprese. Un'altra squadra di quarta serie, l'Andrezieux, ha clamorosamente eliminato una big del calcio transalpino, come ...

Coppa di Francia - l'allenatore dell'Orléans segue la partita sul trespolo : Spesso si sente dire dagli allenatori che dall'alto la partita si vede meglio, tanto che ormai tutti i grandi team hanno all'interno del loro staff una figura specializzata nell'analisi dei match che ...

Coppa di Francia : Marsiglia umiliato dall'Andrézieux - Monaco avanti con il minimo sforzo : Grande sorpresa nel pomeriggio di Coppa di Francia . Il Monaco riesce a vincere solo 1-0 in trasferta contro il semisconosciuto Canet Roussillon, decisiva la rete di Sylla al 2',, ma fa rumore il ...