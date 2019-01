Francesco Totti in vacanza con la famiglia | balla con la figlia Ilary Blasi li guarda

Chanel Totti : ecco l’ultima foto di Francesco e Ilary Blasi : Francesco Totti e Ilary non sono molto attivi sui social ma nonostante questo hanno milioni di followers su Instagram e Facebook. Per salutare i loro fan dopo un po’ di tempo, hanno deciso di pubblicare con i fan uno scatto di famiglia. Francesco, Ilary, Christian, Chanel e la piccola Isabel. Per la famiglia Torri è stata un’occasione per riunire tutti e godersi qualche giorno di festa. Francesco Totti è molto impegnato al seguito della Roma ...

Ilary Blasi e Francesco Totti in fuga dai paparazzi : quest'anno in vacanza alle Maldive con la famiglia : Tempo di relax e vacanze per Ilary Blasi e Francesco Totti. I due hanno approfittato della pausa lavorativa, con lei reduce dal Grande fratello Vip e l'ex capitano della Roma in pausa forzata dal campionato in sosta. Con figli al seguito, la Blasi e Totti si sono concessi una fuga alla Maldive, dove

Ilary Blasi : "Le parrucche al Grande Fratello Vip? Francesco Totti non si è scomposto neanche un po'" : Ilary Blasi, intervistata dal settimanale 'Gente', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, come ha reagito il marito Francesco Totti alle differenti parrucche indossate durante la conduzione del 'Grande Fratello Vip 2018'. Secondo la presentatrice di Canale 5, il dirigente della Roma, non è rimasto, per nulla, scosso, dalle varie capigliature: Non si è scomposto neanche un po’, dopo 17 anni insieme ha capito con chi ...

Ilary Blasi - le parrucche del Grande Fratello Vip/ Francesco Totti come ha reagito? "Non si stupisce più…" : come avrà reagito Francesco Totti alle parrucche di Ilary Blasi durante il Grande Fratello Vip? Ecco la risposta della diretta interessata.

ZANIOLO GOL COL CUCCHIAIO ALLA TOTTI/ Video - Di Francesco lo volle a Roma - lui : 'Un sogno che si realizza' : Nicolò ZANIOLO ha segnato un gol col CUCCHIAIO in Roma Sassuolo tanto da far ritirare fuori tante delle perle di Francesco TOTTI con la maglia giallorossa

Radja Nainggolan - l'audio rubato : 'Inter - non ne posso più. Magari Francesco Totti...' : Il caso che riguarda Radja Nainggolan , già sospeso dall'Inter, sta per esplodere e si tinge di giallo. Nel giorno di Natale su vari account Instagram gira un audio attribuito al belga che, parlando ...

Radja Nainggolan - l'audio rubato : "Inter - non ne posso più. Magari Francesco Totti..." : Il caso che riguarda Radja Nainggolan, già sospeso dall'Inter, sta per esplodere e si tinge di giallo. Nel giorno di Natale su vari account Instagram gira un audio attribuito al belga che, parlando in via privata con un interlocutore non precisato, si lascia scappare una serie di affermazioni sulla

Roma : Totti - Di Francesco ne verrà fuori : ANSA, - Roma, 17 DIC - ''Ci manca la continuità e la fiducia, dobbiamo compattarci in questo momento di difficoltà e uscirne''. Parola di Francesco Totti che dopo il 3-2 della Roma con il Genoa ...

Roma : Totti - Di Francesco ne verrà fuori : ANSA, - Roma, 17 DIC - ''Ci manca la continuità e la fiducia, dobbiamo compattarci in questo momento di difficoltà e uscirne''. Parola di Francesco Totti che dopo il 3-2 della Roma con il Genoa ...

Totti : 'Sorteggio fortunato. Di Francesco riuscirà a ribaltare il momento no' : 'Siamo stati fortunati a pescare il Porto', commenta così Francesco Totti il sorteggio degli ottavi di Champions League in cui giallorossi affronteranno la squadra allenata da Conceicao . L'ex numero ...

Tragedia di Ancona – Gli amici di Michele invocano Totti - Francesco risponde : il messaggio dell’ex calciatore al giovane ferito [VIDEO] : Il messaggio di Totti per Michele, l’ex capitano della Roma sui social per spronare uno dei giovani rimasti feriti nella Tragedia di Ancona Dopo la Tragedia di Ancona, non si contano solo i morti e si cercano i responsabili, ma si prova anche a fare coraggio a chi è rimasto gravemente ferito tra la calca fuori dalla discoteca di Corinaldo. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre anche Michele F. si è recato al concerto di Sfera ...

Roma - Totti sta con di Di Francesco : Eusebio Di Francesco e Monchi, uno sembra dipendere dall'altro . Come scrive la Gazzetta dello Sport , se l'allenatore dovesse perdere la sua panchina, a fine stagione potrebbe salutare anche il direttore sportivo. Sono loro i due finiti nell'occhio del ciclone, sono loro i due criticati dai ...

Roma - Totti telefona a Conte : la posizione di Di Francesco è più che mai traballante : Antonio Conte contattato da Totti per sondare il terreno in merito alla panchina della Roma, il futuro di mister Di Francesco è seriamente in bilico Una telefonata di Totti ad Antonio Conte, scuote la giornata della Roma, il tutto dopo il clamoroso pareggio di ieri in 11 contro 9 in casa del Cagliari. La posizione di mister Di Francesco è a serio rischio. Per adesso la società giallorossa ha optato per un ritiro punitivo, ma ...

Corinaldo - 'Francesco Totti vieni a trovare Michele' : la catena social degli amici di uno dei feriti in coma : Dalla calca della discoteca di Corinaldo , Ancona, è stato estratto e portato in codice rosso, con altri 6 giovanissimi, all'ospedale Torrette di Ancona. Ora Michele Fiscaletti, giovane promessa ...