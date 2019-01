Francesco Chiofalo saluta prima dell' operazione | ' Non ho mai avuto così tanta paura'

Francesco Chiofalo - oggi l'operazione al cervello : 'Ho paura ma spero ancora di rivedervi' : Per Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island che in queste settimane ha spiazzato tutti rivelando di avere un terribile tumore al cervello, è giunto il momento dell'operazione. oggi, mercoledì 9 gennaio, il ragazzo si sottoporrà all'intervento al San Camillo di Roma per l'asportazione del tumore e in queste ore su Instagram ha voluto postare una serie di stories, con le quali ha ringraziato i tantissimi fan che gli sono stati ...

Francesco Chiofalo operazione - il giorno è arrivato : “Ho paura” e spiega i dettagli : operazione al cervello Francesco Chiofalo oggi: messaggio importante per i suoi fan Il giorno dell’operazione di Francesco Chiofalo è arrivato. Alle 9.00 verrà sottoposto a un intervento di esportazione del tumore al cervello. Nonostante la paura sia tanta, il ragazzo si è fatto forza grazie a una famiglia straordinaria che non lo abbandona mai e […] L'articolo Francesco Chiofalo operazione, il giorno è arrivato: “Ho ...

U&D - dramma Francesco Chiofalo : domani l'intervento per rimuovere il tumore : Da quando qualche settimana fa Francesco Chiofalo ha annunciato sui social di avere un tumore al cervello, in molti si sono stretti a lui soprattutto attraverso il web, inviando messaggi di auguri e di incoraggiamento per la delicata operazione a cui si dovrà sottoporre il giovane 29enne. Proprio nel tardo pomeriggio di ieri, Francesco ha comunicato tramite Instagram di essere ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Camillo di ...

Francesco Chiofalo - tatuaggio portafortuna prima dell'intervento : «Andrà tutto bene» : Francesco Chiofalo, il 'Lenticchio' di Temptation Island, ha fatto sapere ai suoi follower su Instagram di essere appena stato ricoverato in ospedale a Roma per il lungo e delicato intervento...

Francesco Chiofalo - domani l'intervento per l'asportazione chirurgica del tumore al cervello : L'annuncio del personal trainer romano: "Salvo imprevisti, domani, mercoledì 9 gennaio, è prevista la mia operazione".

Francesco Chiofalo svela la data dell’operazione al cervello : “Mi hanno ricoverato al San Camillo - sono terrorizzato” : “Oggi lunedì 7 gennaio 2018, alle ore 18.00. Mi hanno ricoverato al centro di neurochirurgia dell’ospedale San Camillo di Roma. Nella giornata di domani mi sottoporrò ad ulteriori analisi e controlli pre operatori. Salvo imprevisti mercoledì 9 gennaio è previsto il mio intervento di asportazione chirurgica al cervello del tumore. Andrà tutto bene”. Dopo l’annuncio del tumore al cervello, l’ex concorrente di Temptation Island ...

Francesco Chiofalo ricoverato per l'intervento : 'Andrà tutto bene' : Ormai, è giunto il momento tanto atteso e tanto temuto, quello dell'operazione di rimozione del tumore al cervello per l'ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale durante la giornata di ieri, lunedì 7 gennaio, per sottoporsi a tutti gli esami del caso. Ancora oggi sono previsti degli accertamenti e, come lui stesso ha rivelato in una Instagram Stories ieri: "salvo imprevisti dopodomani mi ...

Francesco Chiofalo pronto per l'operazione : Francesco Chiofalo ha deciso di condividere con i suoi fan i difficili momenti che precedono il giorno dell'operazione che dovrà subire al cervello per asportare il tumore, del quale ha scoperto l'esistenza in seguito ad un incidente stradale. Il personal trainer, che è stato uno dei principali protagonisti dell'edizione 2017 di Temptation Island ha comunicato ai follower di trovarsi già in ospedale: dal lunedì 7 gennaio la struttura del San ...

Francesco Chiofalo e il tumore al cervello : ‘Mi hanno ricoverato - andrà tutto bene’ : Il momento tanto atteso ma anche tanto temuto è arrivato. Francesco Chiofalo, conosciuto anche col soprannome di ‘Lenticchio’ dopo aver partecipato all’edizione del 2017 di Temtaption Island, mercoledì 9 gennaio sarà sottoposto all’operazione per l’asportazione della massa tumorale che si è sviluppata nel suo cervello. Ad informare come sempre i suoi fan è lo stesso Chiofalo attraverso le storie di Instagram ...

Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale - l'annuncio : mercoledì si opera al cervello : Tra le notizie che hanno maggiormente colpito in questo periodo vi è sicuramente quella riguardante la malattia di Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island in onda su Canale 5. Nelle scorse settimane, Francesco ha spiazzato tutti nel momento in cui ha annunciato la sua malattia sui social: il ragazzo ha un tumore al cervello e dovrà sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico, in programma proprio in questi giorni, così ...

Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale : le ultime news prima dell’operazione : Francesco Chiofalo è stato ricoverato: le ultime news dall’ospedale prima dell’operazione Le ultimissime news su Francesco Chiofalo rivelano quando ci sarà l’operazione. Da settimane il pubblico di Temptation Island e Uomini e Donne è in attesa di scoprire quando si opererà Francesco e naturalmente come andrà. L’affetto intorno a lui è davvero tanto, il supporto non […] L'articolo Francesco Chiofalo ricoverato in ...

Francesco Chiofalo : un tatuaggio portafortuna prima dell’intervento al cervello! Leggi per saperne di piu : Francesco Chiofalo in attesa dell’operazione si fa un tatuaggio portafortuna Il 29enne mostra il tattoo sul suo profilo Instagram: la scritta ‘Andrà tutto bene’ Francesco Chiofalo ha deciso di farsi un tatuaggio portafortuna. L’ex... L'articolo Francesco Chiofalo: un tatuaggio portafortuna prima dell’intervento al cervello! Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo tatuaggio portafortuna prima dell’intervento : “Andrà tutto bene”. Questa la frase che Francesco Chiofalo ha deciso di tatuarsi. L’ex protagonista di Temptation Island 2017 e tentatore a Temptation Island Vip ha condiviso con i follower uno scatto del nuovo tatuaggio portafortuna in vista dell’operazione per rimuovere il tumore al cervello: “Un tatuaggio per portarmi fortuna…dato che me ne servirà molta #andràtuttobene”. Chiofalo ha inoltre colto ...

Francesco Chiofalo non si fa vedere in video : 'Perdonatemi - sono stato un po' male' : Ormai, manca davvero poco al delicatissimo intervento chirurgico al quale si dovrà sottoporre Francesco Chiofalo. L'ex concorrente di Temptation Island dovrà affrontare una lunga operazione di rimozione di una massa tumorale al cervello. In questi giorni è stato, ovviamente, poco attivo sui social ma ieri ha deciso di tornare con delle Instagram Stories nelle quali, però, è stato molto criptico e non ha voluto mostrarsi in volto. Nei video il ...