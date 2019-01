Francesco Chiofalo | l’intervento è andato bene ed il ragazzo è cosciente

Francesco Chiofalo : l'operazione è riuscita - adesso è cosciente : Quest'oggi, come tutti i fan sapranno, Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, si è sottoposto al delicatissimo intervento di rimozione del tumore al cervello. l'operazione è incominciata a partire dalle ore 9.00 di questa mattina e si è conclusa verso le 18.00. A distanza di un po' di ore, Fanpage è riuscito a mettersi in contatto con l'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo di Roma, il quale ha diffuso la notizia della buona ...

Francesco Chiofalo ha superato l'intervento alla testa : è sveglio ma in prognosi riservata : Dopo ore d'attesa e ansia, finalmente si è saputo che Francesco Chiofalo ha superato l'intervento alla testa al quale si è sottoposto nella mattinata del 9 gennaio per la rimozione di un meningioma benigno. A dare le prime informazioni sullo stato di salute del romano, è stato l'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo, dove il ragazzo è stato operato dal dottor Alberto Delitala. I medici hanno fatto sapere che la prognosi resta riservata almeno ...

Francesco Chiofalo si opera oggi - il messaggio della famiglia : "Grazie per l'affetto in questi giorni difficili" : Il giorno più difficile della vita di Francesco Chiofalo, ex partecipante della quarta edizione di Temptation Island, è arrivato.A partire dalle ore 9 di oggi, mercoledì 9 gennaio 2019, ha avuto inizio l'operazione alla quale Francesco si è dovuto sottoporre per rimuovere il tumore al cervello che ha scoperto di avere poco prima delle festività natalizie.prosegui la letturaFrancesco Chiofalo si opera oggi, il messaggio della famiglia: ...

