France Football | «Payet richiesto dal Dalian Yifang»

France Football - Didier Deschamps nominato miglior allenatore del 2018 : succede a Zidane : Il ct della Francia è stato votato come il miglior allenatore dell’anno passato per aver vinto il Mondiale in Russia E’ Didier Deschamps il miglior allenatore del 2018 per la rivista France Football. Il ct della Francia campione del mondo, che si è aggiudicato anche il premio Fifa e il Globe Soccer Awards assegnato a Dubai, succede ad un altro Francese, l’ex tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. ...